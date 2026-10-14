Kolombiya, Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliğini 46 yıl sonra Kudüs'e taşıdı

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Kolombiya, Tel Aviv'de bulunan İsrail büyükelçiliğini 46 yıl aradan sonra Kudüs'e taşıdı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Kolombiyalı mevkidaşı Omar Bula Escobar, Kudüs'teki yeni büyükelçilik binasının açılış törenine katıldı.

Bakan Saar, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, kararından dolayı Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella'ya teşekkür etti.

Kolombiya'daki seçimler öncesi Buenos Aires'te yaptıkları görüşmede Espriella'nın kendisine cumhurbaşkanı seçilmesi halinde büyükelçiliği derhal Kudüs'e taşıma sözü verdiğini aktaran Saar, Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı süre boyunca Kudüs'teki büyükelçilik sayısını iki katına çıkarmakla övündü.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Omar Bula'nın İsrail'e ziyareti sırasında Gustavo Petro döneminde alınan iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının feshi kararının iptal edilerek yeniden yürürlüğe konduğu kaydedildi.

Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek Mayıs 2024'te İsrail ile diplomatik ilişkileri kesen eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Espriella'nın, büyükelçiliği Kudüs'e taşıması halinde bunun "dünyadaki tüm İslam alemine karşı yapılacak en büyük saygısızlık" olacağını belirterek karara tepki göstermişti.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'ü de içine katarak 1980'de tek taraflı şekilde Kudüs'ü "başkenti" olarak ilan etmişti. Ancak, dünya genelinde birçok ülke Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmiyor ve büyükelçilikler Tel Aviv'de bulunuyor.

ABD, Guatemala, Honduras, Kosova, Paraguay, Papua Yeni Gine ve Fiji'nin İsrail'deki büyükelçilikleri Kudüs'te bulunuyor. Ayrıca Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve İsrail tarafından tanınan Somaliland, İsrail'deki sözde büyükelçiliğini Kudüs'te açmıştı.

Kaynak: AA