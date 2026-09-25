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Tarihçi Öztürk, Bayburt'ta imam hatiplilere Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı anlattı

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Tarihçi Öztürk, Bayburt'ta imam hatiplilere Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı anlattı
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Kudüs Bilinci Projesi kapsamında Bayburt'daki iki imam hatip lisesinde öğrencilere yönelik Kudüs temalı programlar düzenlendi. Tarihçi Kadir Murat Öztürk, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın tarihi ve manevi önemine ilişkin sunum yaptı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de Kudüs Bilinci Projesi kapsamında Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere yönelik Kudüs temalı programlar düzenlendi. Programlarda tarihçi Kadir Murat Öztürk, öğrencilerle bir araya gelerek Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın tarihine ve manevi önemine ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen konferansta Öztürk, Kudüs'ün geçmişten bugüne taşıdığı öneme değinirken Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde ise öğrencilerin Kudüs konusunda bilinçlenmesine yönelik anlatımlarda bulundu. Sunumların ardından Öztürk, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Öğrencilerin ilgi gösterdiği programlar, Öztürk'e teşekkür edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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