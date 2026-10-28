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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Başbakanı Al Sani ile bölgesel gerilimi görüştü

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, başkent Amman'da Katar Başbakanı Al Sani'yi kabul ederek bölgesel gerilim, Batı Şeria ve Kudüs'teki durumu değerlendirdi. Görüşmede Kerek'teki kilise saldırısı için taziye iletilirken, Safedi-Al Sani temasında Gazze'de ateşkes vurgulandı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabaları ve iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Katar Başbakanı Al Sani'yi başkent Amman'da kabul etti.

Görüşmede, bölgesel gelişmeler, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki durum ile iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konuları değerlendirildi.

Kral Abdullah, Arap ülkelerinin güvenliğini sağlayacak ve bölge halklarının istikrara kavuşmasına katkıda bulunacak kapsamlı bir gerilimi azaltma sürecine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik tek taraflı uygulamalarını sürdürmesinin tehlikelerine dikkati çeken Kral Abdullah, Ürdün ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini belirtti.

Katar Başbakanı Al Sani ise Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Ürdün'ün Kerek vilayetindeki bir kiliseyi hedef alan saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini ve yaralılara acil şifa dileklerini Kral Abdullah'a iletti.

Al Sani, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile görüştü

Katar Başbakanı Al Sani, Amman'daki temasları kapsamında Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile de bir araya geldi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgesel gerilimin sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi ile Gazze'deki gelişmeler değerlendirildi.

Taraflar, Gazze'de ateşkesin uygulanmasının önemini vurgularken, devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi, uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilkelerine bağlı kalınması gerektiğini belirtti.

İki bakan, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınmasının önemine dikkati çekti.

Safedi, Katar'ın bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik arabuluculuk çabalarını takdir ettiklerini ifade etti.

Görüşmede Al Sani de ülkesinin, deniz ulaşımının serbestisini güvence altına alacak ve bölgede kalıcı barışı sağlayacak kapsamlı bir anlaşmanın önünü açacak tüm diplomatik girişimleri desteklediğini vurguladı.

Kaynak: AA
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