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İsrail'de Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, zorunlu askerliği protesto etmek için ülkenin orta kesimindeki Petah Tikva, Bnei Brak ve Beyt Şemeş kentlerinin yanı sıra Batı Kudüs'te ana yolları trafiğe kapattı.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, asker kaçağı bir Yeşiva (Tevrat Okulu) öğrencisinin 17 Kasım Salı günü Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınmasının ardından Haredi gruplar gün içinde birkaç kentte binlerce kişilik protestolar gerçekleştirdi.

İsrail polisi, Beyt Şemeş kentinde bir yolu trafiğe kapatan Haredi göstericileri dağıtmak için ses bombası kullandı. Protestoculardan birine ise yoldan geçen bir otobüs çarptı ve yaralanan gösterici hastaneye kaldırıldı.

Batı Kudüs'teki protestoda göstericiler askerleri taşıyan bir otobüsün önünü kesti. Polis, trafiği tehlikeye attıkları gerekçesiyle göstericilere sert müdahalede bulunarak onları dağıtmaya çalıştı.

Göstericiler, Petah Tikva kentindeki ana ulaşım güzergahlarından 4 numaralı otoyolu barikatlarla trafiğe kapattı ve hafif raylı tren seferlerini kısa süreliğine aksattı.

İsrail polisinin sert müdahalede bulunduğu Petah Tikva'daki göstericiler, "Naziler Almanya'ya dönün", "Kafirlerin yönetimine inanmıyoruz ve onların şubelerine teslim olmayacağız", "Devlet karşısında intihara hazır gruplar bulacak" şeklinde sloganlar attı.

İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından yürütülen koalisyon pazarlıklarında Ultra-Ortodoksları temsil eden partilerden Birleşik Tevrat Yahudiliği, muhalefet bloğundan Haredileri zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutacak ve gözaltı uygulamalarını askıya alacak geçici bir düzenleme talep ediyor.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail'de, Harediler nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor. Harediler, dini gerekçelerle askerlik yapmayı reddediyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te, zorunlu askerlik uygulanan İsrail'de??????? Haredilerin askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığına hükmetmişti.

Bu karara İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetindeki Haredi partiler şiddetle karşı çıkmış ve yeni bir zorunlu askerlik yasası hazırlanması için baskıları artırmıştı.

Söz konusu yasa konusunda uzlaşı sağlanamaması ülkede siyasi krize neden olmuştu.

Kaynak: AA