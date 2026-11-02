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Sistan-Beluçistan'da silahlı grupla çatışmada 1 kişi öldü, çok kişi gözaltına alındı

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İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçleriyle silahlı grup arasında çıkan çatışmada 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Kudüs Karargahı, grubun saldırı ve yol kapatma planının engellendiğini öne sürdü.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçleriyle silahlı grup arasında çıkan çatışmada 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetlerine bağlı Kudüs Karargahı tarafından yapılan açıklamada, önceden tespit edilerek takibe alınan bir silahlı gruba yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Çatışmada grup üyelerinden 1 kişinin öldürüldüğü, bazılarının yakalandığı, kaçan diğer şüphelilerin ise takibinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, grubun bölgede konuşlu emniyet güçlerinin karargahlarına saldırı düzenlemeyi ve Zarabad-Konarek kara yolunu trafiğe kapatmayı planladığı ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bu girişimin engellendiği öne sürüldü.

Kaynak: AA
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