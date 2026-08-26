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Filistin'den İsrail'in BM Yerleşkesini Tahliyesine Kınama

Filistin'den İsrail'in BM Yerleşkesini Tahliyesine Kınama
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Filistin Devlet Başkanlığı ve Filistinli gruplar, İsrail'in Doğu Kudüs'teki BM yerleşkesini tahliye etmesini kınayarak uluslararası topluma BM tesislerini koruma çağrısı yaptı. İsrail güçleri, Kafr Akab'daki UNRWA'ya bağlı Kalandiya Eğitim Merkezi'nde yıkım operasyonu başlattı.

KUDÜS, 26 Ağustos (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanlığı ve Filistinli gruplar, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Birleşmiş Milletler (BM) yerleşkesini tahliye etmesini kınayarak, uluslararası topluma BM tesislerini koruma çağrısında bulundu.

Filistinli kaynakların salı günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail güçleri günün erken saatlerinde Doğu Kudüs'ün Kafr Akab beldesinde bulunan BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı Kalandiya Eğitim Merkezi'ne yönelik yıkım operasyonu başlattı.

Kaynak: Xinhua
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