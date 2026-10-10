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Malatya'da Gazze'deki soykırımının 3. yılı yürüyüşle protesto edildi

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Malatya'da, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılını protesto etmek ve Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek için yürüyüş düzenlendi. Kudüs Kardeşlik Platformu adına konuşan Hüseyin Söylemez, Gazze'de insanların katledildiğini söyledi.

Malatya'da, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılını protesto etmek ve Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

İnönü Caddesi'nde Sıtmapınarı mevkisinde başlayan yürüyüş, Süper Park mevkisinde sona erdi.

Kudüs Kardeşlik Platformu adına konuşan Hüseyin Söylemez, İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki için bir araya geldiklerini anlattı.

Gazze'de insanlık tarihinin en ağır trajedisinin yaşandığını, insanların katledildiğini belirten Söylemez, "Dünyanın gözü önünde canlı yayınlarda milyonlarca insan evinden edildi. Açlıkla susuzlukla ve ilaçsız ölüme mahkum edildi. İnsanlık tarihte ilk kez bir soykırım görüntülerini anbean izledi. Bombaların düştüğünü, hastanelerin vurulduğunu, çocukların enkaz altından çıkarıldığını gördü." diye konuştu.

Kaynak: AA
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