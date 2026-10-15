Dışişleri, Kolombiya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Kolombiya'nın Tel Aviv'deki Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararını kınıyoruz. Bu adım, BM Güvenlik Konseyi'nin 476 (1980) ve 478 (1980) sayılı kararları başta olmak üzere, ilgili BM kararlarını ihlal etmekte ve Uluslararası Adalet Divanı'nın istişari görüşünde vurgulanan hukuki ilkelerle çelişmektedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararına tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kolombiya'nın Tel Aviv'deki Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararını kınıyoruz. Bu adım, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 476 (1980) ve 478 (1980) sayılı kararları başta olmak üzere, ilgili BM kararlarını ihlal etmekte ve Uluslararası Adalet Divanı'nın istişari görüşünde vurgulanan hukuki ilkelerle çelişmektedir.

Doğu Kudüs, işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Kolombiya'ya söz konusu kararını geri alma çağrısında bulunuyor, tüm devletlerin Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü zedeleyebilecek eylemlerden kaçınması gerektiğini vurguluyoruz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasının bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın tesis edilmesinin yegane yolu olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."

Kaynak: ANKA