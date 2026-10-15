Haberler

Dışişleri, Kolombiya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri, Kolombiya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararını kınadı. Açıklamada, bu adımın BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 tarihli 476 ve 478 sayılı kararlarını ihlal ettiği belirtilerek Kolombiya'ya kararını geri alma çağrısı yapıldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Kolombiya'nın Tel Aviv'deki Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararını kınıyoruz. Bu adım, BM Güvenlik Konseyi'nin 476 (1980) ve 478 (1980) sayılı kararları başta olmak üzere, ilgili BM kararlarını ihlal etmekte ve Uluslararası Adalet Divanı'nın istişari görüşünde vurgulanan hukuki ilkelerle çelişmektedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararına tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kolombiya'nın Tel Aviv'deki Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararını kınıyoruz. Bu adım, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 476 (1980) ve 478 (1980) sayılı kararları başta olmak üzere, ilgili BM kararlarını ihlal etmekte ve Uluslararası Adalet Divanı'nın istişari görüşünde vurgulanan hukuki ilkelerle çelişmektedir.

Doğu Kudüs, işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Kolombiya'ya söz konusu kararını geri alma çağrısında bulunuyor, tüm devletlerin Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü zedeleyebilecek eylemlerden kaçınması gerektiğini vurguluyoruz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasının bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın tesis edilmesinin yegane yolu olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."

Kaynak: ANKA
Bu haber 103 sitede yayınlandı.
Ukrayna ticaretinin bel kemiği hedefte! Rusya, İzmail Limanı'nı ve 2 gemiyi vurdu

Ukrayna ekonomisinin can damarları hedefte! Altyapıya büyük darbe
Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin

6-0'lık yıkım sonrası olanlar oldu: Kulübü rezil ettin
Fenerbahçe'nin 6-0'lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

Fener 6-0 yenildi, ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’de yakalandı

Kaçarken yakalandı! Terörist Mihraç Ural için hesap zamanı
AVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılar

"AVM'den ayrılın" anonsuyla otoparka indi, asıl kabusu orada yaşadı
İstanbul'da felaketin fotoğrafı! Araçlar üst üste yığıldı

Mahalle bir gecede savaş alanına döndü
Gazze'de yürekleri yakan görüntü

Dünyanın utanç karesi!
Herzog'u Bakü'ye taşıyan uçak Türk hava sahasından geçti! İsrail'in talepte bulunmadığı ortaya çıktı

Herzog'u taşıyan uçak Türk hava sahasından geçti! İşte nedeni
'Hayırsever' kılıfıyla insanları zehirliyorlardı! Uyuşturucu baronları deşifre oldu! 'Abla' ve 'Baroniçe' de var

"Hayırsever" kılıfıyla gizlendiler! Uyuşturucu baronları deşifre oldu
Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu

Fenerbahçe için söyledikleri 6-0'ı bile gölgede bırakacak!