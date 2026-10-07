Manavgat'ta 7 Ekim'in yıl dönümünde Gazze için 50 fotoğraflık sergi açıldı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan acılara dikkati çekmek ve Filistin konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla fotoğraf sergisi düzenlendi.

Manavgat Kudüs Platformu tarafından, 7 Ekim'in yıl dönümü dolayısıyla Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergide, Gazze'de yaşanan acıları yansıtan 50 fotoğraf yer aldı.

Fotoğraflarla, bölgede yaşanan insanlık dramının kamuoyuna aktarılması ve Gazze'de yaşananların unutulmamasının amaçlandığı belirtildi.

Anadolu Gençlik Derneği Manavgat Şube Başkanı Ahmet Ali Gök, "İnanıyoruz ki zulüm karşısında susmak, zulmün normalleşmesine vesile olmaktır. Gazze'de, Kudüs'te ve Filistin'in tamamında yaşananları unutmamak ve unutturmamak hepimizin sorumluluğudur." dedi.

Kaynak: AA