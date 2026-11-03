Ağrı'da eğitim toplantısında yeni okulların açılış hazırlıkları ele alındı

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Ağrı İl Millî Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan başkanlığında gerçekleştirilen hafta başı değerlendirme toplantısında, yapımı tamamlanan okulların eğitim-öğretime açılması için yürütülen hazırlıklar, okul güvenliği, eğitim faaliyetleri ve Millî Eğitim Bakanlığının “ Kudüs Benim” Projesi kapsamında hayata geçirilecek çalışmalar ele alındı.

Ağrı İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, il genelinde sürdürülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, devam eden çalışmaların koordinasyonunun sağlanması ve yeni haftanın önceliklerinin belirlenmesi amacıyla hafta başı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Millî Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticileri katıldı.

YENİ OKULLARIN AÇILIŞ SÜREÇLERİ ELE ALINDI

Toplantının öncelikli gündem maddeleri arasında, Ağrı genelinde yapımı tamamlanan okul binalarının eğitim-öğretime kazandırılmasına yönelik hazırlıklar yer aldı. Yeni eğitim kurumlarının en kısa sürede öğrencilerin hizmetine sunulabilmesi için yürütülen çalışmalar, açılış süreçleri ve gerekli hazırlıklar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Bunun yanı sıra mevcut eğitim kurumlarında sürdürülen izleme ve denetim faaliyetleri gözden geçirilerek, eğitim ortamlarının fiziki ve idari açıdan daha etkin hâle getirilmesine yönelik çalışmalar üzerinde duruldu. Öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul güvenliği kapsamında yürütülen tedbirler de toplantının önemli gündem başlıkları arasında yer aldı.

“KUDÜS BENİM” PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR PLANLANDI

Toplantıda ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl uygulamaya alınan “Kudüs Benim” Projesi ele alındı. Projenin uygulama kılavuzu doğrultusunda il genelindeki okullarda gerçekleştirilecek etkinlikler, eğitim faaliyetleri ve uygulama sürecinde izlenecek yol haritası değerlendirildi.

Bu kapsamda, öğrencilerde tarihî ve kültürel bilinç oluşturulmasına yönelik planlanan çalışmaların okullarda etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

EĞİTİM HİZMETLERİNDE ETKİNLİK VE KOORDİNASYON VURGUSU

İl Millî Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelindeki eğitim-öğretim hizmetlerinin niteliğinin artırılması, eğitim kurumlarının ihtiyaçlarının yakından takip edilmesi ve belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi konuları değerlendirildi.

Toplantı, yeni okul binalarının açılışa hazır hâle getirilmesi, okul güvenliğinin güçlendirilmesi, eğitim kurumlarındaki denetim süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi ve planlanan projelerin uygulama aşamalarına ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu