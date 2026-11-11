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Bayburt'ta öğrencilere Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın önemi anlatıldı

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Bayburt'ta öğrencilere Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın önemi anlatıldı
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Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde 'Kudüs Benimdir' projesi kapsamında öğrencilere Kudüs'ün tarihî ve dinî önemi anlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Mirasımız Kudüs Derneği iş birliğindeki programda Vahdettin Dumanoğlu, Mescid-i Aksa'nın ilk kıble ve Miraç'taki önemini anlattı.

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde, 'Kudüs Benimdir' projesi çerçevesinde düzenlenen programda Kudüs'ün tarihi, dini ve kültürel önemi, Mescid-i Aksa'nın İslam dünyasındaki yeri ve Müslümanlar için taşıdığı değer öğrencilere anlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Mirasımız Kudüs Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen programa Vahdettin Dumanoğlu konuk oldu. Söyleşide, Kudüs'ün tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan yapısı, İslam tarihindeki yeri ele alındı.

Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olması ve Miraç hadisesiyle taşıdığı dini önem üzerinde durulan programda, Kudüs'ün yalnızca tarihi bir şehir değil, aynı zamanda İslam dünyasının ortak hafızasında önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi.

Öğrencilerle Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerine sohbet edilerek genç nesillerde tarihi ve kültürel mirasa yönelik farkındalığın güçlendirilmesi sağlandı.

Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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