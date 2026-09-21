Haberler

Kudüs'te 1813'te kurulan vakfın hayır şartı Kütahya'da hastalara meyveyle yaşatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kudüs'te 1813'te kurulan vakfın hayır şartı Kütahya'da hastalara meyveyle yaşatıldı
Güncelleme:
+31 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1813'te Kudüs'te kurulan İslam Feyzi Efendi Bin Hasan Vakfı'nın hayır şartını yerine getirdi. Kütahya Şehir Hastanesi'ndeki hastalara mevsim meyveleri dağıtıldı, 200 yılı aşkın süre sonra vakfın şartı yaşatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Bölge Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen (1001 Hayır Şartı) kapsamında, geçmişten günümüze uzanan vakıf hayırları Kütahya'da yaşatılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, 1813 yılında Kudüs'te kurulan İslam Feyzi Efendi Bin Hasan Vakfı'nın hayır şartı, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yerine getirildi. Vakfın hayır şartında, her ayın ilk cuma gecesinde mevsim meyvelerinin satın alınarak hastanede bulunan hastalara dağıtılması öngörülüyor. Bu doğrultuda Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastalara mevsim meyveleri ikram edildi. Gerçekleştirilen çalışma ile aradan geçen 200 yılı aşkın sürenin ardından vakfın hayır şartı Kütahya'da uygulanarak yaşatılmış oldu.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından temsil ve idare edilen vakıfların hayır şartları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarla, vakıf medeniyetinin iyilik, paylaşma ve dayanışma anlayışının günümüzde de sürdürülmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suriye'de korkutan gece! Mühimmat deposunda art arda patlamalar

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Gökyüzü bir anda alev topuna döndü
Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşüyor

MGM tarih verdi! Kışlıkları çıkarma zamanı geldi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdal Adalı maç sonunda isyan etti: O orada oturduğu sürece bu lig bitmez

Canlı yayında isyan etti: O orada oturduğu sürece bu lig bitmez
Berlin sokaklarında Tarkanlı, halaylı seçim kutlaması

Berlin sokaklarında Tarkanlı, halaylı seçim kutlaması
Amedspor tribünlerinde Türk bayrakları dalgalandı

5 gollü şahane maça damga vuran görüntüler!

Plajda şezlong kavgası dehşete dönüştü! 82 yaşındaki adam kurtarılamadı

Plajda şezlong kavgası dehşete dönüştü! 76 yaşında katil oldu
Derbiyi kaybeden Mourinho çıldırdı! Basın toplantısına elinde fotoğraflarla geldi

Yine şov peşinde! Derbiyi kaybedince elindeki fotoğrafı gösterdi

Erdoğan New York'ta bariyerleri kaldırttı, vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan kalabalığı görünce talimat verdi
Türkiye'nin Ege'deki yeni taktiği Atina'yı alarma geçirdi! Yunan pilotlara talimat verildi

Yeni taktik Yunan'ın planlarını altüst etti