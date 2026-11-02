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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Balfour'un 109. yılında Filistin için söz verdi

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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Balfour'un 109. yılında Filistin için söz verdi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Balfour Deklarasyonu'nun 109 yıl önce ilan edildiğine işaret ederek Filistin'e ilişkin açıklama yaptı. Arıkan, başkenti Kudüs olan tam bağımsız Filistin kuruluncaya kadar bu haklı davayı savunmaya devam edeceklerini belirtti.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, " Filistin, adaleti ve vicdanı savunan tüm insanlığın ve ümmetin ortak davasıdır. Filistin halkının vatanı, hürriyeti ve geleceği pazarlık konusu değildir. Hiçbir deklarasyon işgale meşruiyet kazandıramaz. Başkenti Kudüs olan tam bağımsız Filistin kuruluncaya kadar bu haklı davayı savunmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Balfour Deklarasyonu'nun 109 yıl önce ilan edildiğine işaret ederek, "Balfour değil, nehirden denize özgür Filistin. 2 Kasım 1917… 109 yıl önce yazılan Balfour Deklarasyonu, bir milletin vatanı hakkında o milletin iradesi yok sayılarak karar verilmesinin belgesidir. İngiltere, kendisine ait olmayan Filistin topraklarında bir 'Yahudi milli yurdu' kurulmasını destekleyerek siyonist işgalin önünü açtı. O gün Filistin'in geleceğini bir mektupla belirlemeye kalkışan emperyalist anlayış, bugün de aynı adaletsizliği sürdürmektedir" dedi.

Arıkan, şunları kaydetti:

"Gazze'deki soykırım, ateşkese rağmen süren katliamlar, açlık ve abluka; Batı Şeria'daki gasp ve Kudüs'teki zulüm, bu emperyalist-siyonist ittifakın eseridir. İsrail'e silah sağlayanlar, diplomatik koruma sunanlar ve Netanyahu'nun koltuğunu çekerek ona itibar kazandıranlar bu zulmün vebalini taşımaktadır! İnsan hakları konusunda dünyaya ders verenlerin samimiyeti, Gazze'de yerle yeksan olmuştur. İslam ülkelerinin yöneticileri artık kınamaların ötesine geçmeli; siyasi, diplomatik ve ekonomik imkanlarını ablukayı kırmak ve katliamları durdurmak için kullanmalıdır.

Unutulmasın: Gasp ile abad olanın sonu berbat olur. Filistin, adaleti ve vicdanı savunan tüm insanlığın ve ümmetin ortak davasıdır. Filistin halkının vatanı, hürriyeti ve geleceği pazarlık konusu değildir. Hiçbir deklarasyon işgale meşruiyet kazandıramaz. Başkenti Kudüs olan tam bağımsız Filistin kuruluncaya kadar bu haklı davayı savunmaya devam edeceğiz. Balfour'un karanlığına karşı özgür Filistin'in şafağı er ya da geç doğacaktır."

Kaynak: ANKA
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