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BM kürsüsünde rezil olan Netanyahu'dan Türkiye'yi hedef alan sözler

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BM kürsüsünde rezil olan Netanyahu'dan Türkiye'yi hedef alan sözler
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında çok sayıda ülkenin heyetinin salonu terk etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Erdoğan'ın İsrail'in yok edilmesini istediğini öne sürerken Kudüs üzerinden Türkiye'ye küstahça dil uzattı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında suçlamalarda bulundu. Netanyahu'nun açıklamalarında Kudüs vurgusu öne çıktı.

Netanyahu'nun konuşması sırasında salon boşaldı

NETANYAHU ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Netanyahu'dan BM kürsüsünde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik dikkat çeken açıklamalar geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğrudan hedef alan ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'deki eylemlerini sert biçimde eleştirmiş ve iki devletli çözümün korunması gerektiğini savunmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

"ERDOĞAN İSRAİL'İN YOK EDİLMESİNİ İSTİYOR"

Netanyahu, konuşmasında Erdoğan'a ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan İsrail'in yok edilmesini istiyor. Neredeyse her gün Kudüs'ün hakimi olacağını söylüyor. Hayır efendim, olamayacaksınız. Burası bizim ülkemiz, bizim şehrimiz, bizim ebedi başkentimiz. Türkiye ve Erdoğan antisemitik yalanların süper yayıcısı. Hayır Sayın Erdoğan, Kudüs'ün yöneticisi siz olmayacaksınız. AB üyesi olan Kıbrıs’ın kuzeyini işgal ediyor, NATO üyesi Yunanistan’ı hedef alıyor. Şimdi de Suriye’yi ele geçirmek istiyor. Bu şaşırtıcı değil çünkü her gün İsrail’in yok edilmesine yönelik çağrı yapıyor.”

Kaynak: Haberler.com
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