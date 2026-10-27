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Netanyahu, Beit Shemesh'teki AVM'de megafonla Likud'a oy istedi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, genel seçimlerde oy verme işlemi sona ermeden 1 saat önce Kudüs yakınlarındaki Beit Shemesh kentindeki bir AVM'ye gitti. Eline megafon alan Netanyahu, ziyaretçilerden partisi Likud'a oy vermelerini istedi; oy sayımı sürüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, genel seçimlerde devam eden oy verme işlemi sırasında bir AVM'ye giderek eline aldığı megafonla ziyaretçilerden partisine oy vermelerini istedi.

İsrail'de genel seçimlerde oy verme işlemi devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, partisine oy kazandırmaya çalıştı. Netanyahu, oy verme işleminin sona ermesine 1 saat kala Kudüs yakınlarındaki Beit Shemesh kentindeki bir AVM'ye gitti. Eline megafon alan Netanyahu, ziyaretçilerden partisi Likud'a oy vermelerini istedi.

Oy verme işlemi sona eren İsrail'de oy sayım işlemi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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