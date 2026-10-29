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İsrail'in BM temsilcisi Danon, Trump'a 'Kararlar Washington'da alınmıyor' dedi

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İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, Trump'ın Netanyahu'ya ulusal birlik hükümeti kurması için baskı yapacağı iddialarına 'Kararlar Washington'da değil, Kudüs'te alınır' sözleriyle tepki gösterdi. Danon, büyük beklentiye girilmemesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, parlamento seçimlerinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ulusal birlik hükümeti kurması için baskı yapacağı öne sürülen ABD Başkanı Donald Trump'a, "Kararlar Washington'da alınmıyor" sözleriyle tepki gösterdi.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, Tel Aviv'in BM Daimi Temsilcisi Danon, 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından Trump'ın İsrail'de ulusal birlik hükümeti kurulması sürecine müdahil olacağı yönündeki iddialara ilişkin konuştu.

Danon, "Trump seçimlerde tavır almayı sever, ancak ondan büyük beklentiler içine girmemeliyiz. Kararlar Washington'da değil, Kudüs'te alınır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İsrail'deki seçimlere ilişkin Netanyahu'nun "iyi durumda" olduğunu savunarak, Netanyahu liderliğinde bir birlik hükümeti kurma çabalarına dahil olup olmayacağını henüz düşünmediğini belirtmişti.

İsrail seçimlerine ilişkin sosyal medya hesabından 27 Ekim Salı günü yaptığı açıklamada Trump, Netanyahu'ya destek vermesinin "seçimlerdeki gidişatı Netanyahu lehine değiştirdiğini" savunmuştu.

Yedioth Ahronoth gazetesi ise ABD Başkanı'na yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın İsrail'deki parlamento seçimlerinin ardından Netanyahu'ya muhalefetle ulusal birlik hükümeti kurması için baskı yapacağı iddiasını gündeme taşımıştı.

Kaynak: AA
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