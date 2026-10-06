Ben-Gvir'in katıldığı Doğu Kudüs'teki yıkımda 70 Filistinli evsiz kaldı

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İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 katlı bir binanın yıkımına katılarak buldozere binip poz verdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te demografiyi değiştirme faaliyetlerini ev yıkımlarıyla sürdüren İsrail'e ait güçler, sabah saatlerinde Tur Mahallesi'ndeki 5 katlı binayı buldozerlerle yıkmaya başladı.

İçerisinde 10 ailenin yaşadığı binanın yıkılması nedeniyle çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 70 Filistinli evsiz kaldı.

Evsiz kalan Filistinliller, İsrail güçlerinin yıkımını çaresizlik içerisinde seyrederken, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, polis koruması altında yıkımın yapıldığı bölgeye gelerek buradaki buldozerlerden birine binip poz verdi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler yaklaşırken Ben-Gvir'in ev yıkımına katılması seçim propagandası olarak değerlendirildi.

Açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli varlığının hedef alındığına dikkat çekilerek yıkılan binanın sakinlerinin yıkım kararına itiraz etmek için yıllarca hukuki yollara başvurduğu, para cezaları ve mali yaptırımlara maruz kaldığı, ancak gerçekleştirilmesinden sadece bir gün önce nihai yıkım kararının kendilerine tebliğ edildiği vurgulandı.

Kentte ev yıkımları ve mülklere el koyma suretiyle demokrafik yapının değiştirilmesinin hedeflendiği kaydedilen açıklamada, 2026'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te 427 yıkımın gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: AA