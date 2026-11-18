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Çekya Dışişleri Bakanı Petr Macinka, Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını yeniden gündeme getirerek, bunun bölgedeki durumun iyileşmesi halinde "sembolik bir adım" olabileceğini savundu.

Çek Haber Ajansına (CTK) verdiği röportajda Macinka, Başbakan Andrej Babis'in İsrail ziyareti kapsamında Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macinka, "Bölgedeki durum iyileştikten sonra büyükelçiliğin taşınması sembolik bir adım olabilir." dedi.

Büyükelçiliğin taşınması konusunu yeniden gündeme getirdiğini ve kendisinin de bu adımı desteklediğini belirten Macinka, kararın kolay olmadığını ve uluslararası sonuçlarının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Macinka, bölgedeki güvenlik ve insani koşulların iyileşmesinin daha önemli olduğunu vurgulayarak, bunun İsrail, Gazze ve bölge halklarının yaşamları üzerinde önemli etkileri olacağını kaydetti.

Çekya'nın Gazze'ye insani yardımlarını son haftalarda yaklaşık 10 milyon Çek korunası artırma kararı aldığını açıklayan Macinka, yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için gerekli kontrollerin yapıldığını söyledi.

Öte yandan Macinka, 14 Nisan'da İsrail'e düzenlediği ziyarette de Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetinde olduklarını yinelemiş ancak bunun hükümet içinde görüşülmesi gereken bir konu olduğunu ve kesin tarih veremeyeceğini belirtmişti.

Çekya'nın İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'de bulunurken, Nisan 2021'den bu yana Kudüs'te de bir temsilcilik faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA