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Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu ile Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ile ticaret hacminin artırılması konularını ele aldı.

Filistin Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Amur, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Büyükelçi Çobanoğlu ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Filistin arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve Filistin ürünlerinin Türkiye pazarındaki varlığının artırılması başlıkları ele alındı.

Filistin hurmasının Türkiye pazarına gümrüksüz giriş kotasının artırılmasının da değerlendirildiği görüşmede, Filistin ürünlerinin tanıtımının desteklenmesi ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi konuları da masaya yatırıldı.

Büyükelçi Çobanoğlu, görüşmede Bakan Amur'a 25-28 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Dünya Helal Zirvesi ve Helal Ürünler Fuarı'na katılım davetini iletti.

Türkiye, Filistin hurmasının gümrüksüz kotasını 7 bin tona çıkarmıştı

Türkiye, Nisan 2024'te Filistin hurmalarının gümrüksüz ithalat kotasını yıllık 3 bin tondan 5 bin tona çıkarmıştı. Söz konusu kota Aralık 2025'te ise 5 bin tondan 7 bin tona yükseltilmişti.

Öte yandan, Türkiye ile Filistin arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 2005 yılında imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA