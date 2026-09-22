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Bayburt'ta Dünya Barış Günü buluşmasında Gazzeli öğrenci deneyimlerini anlattı

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Bayburt'ta Dünya Barış Günü buluşmasında Gazzeli öğrenci deneyimlerini anlattı
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Bayburt'ta Dünya Barış Günü dolayısıyla düzenlenen 'Bi' Buluşma' etkinliğinin ikincisinde Filistin ele alındı. Karasakal mahalle odasındaki programda Dr. Büşra Atalan Kudüs izlenimlerini paylaştı, Gazzeli öğrenci çevrim içi yaşadıklarını aktardı.

Dünya Barış Günü dolayısıyla düzenlenen 'Bi' Buluşma' etkinliğinin ikincisinde Filistin konuşuldu. Karasakal mahalle odasında gerçekleştirilen buluşmada, Filistin'de yaşanan insani süreç ve akademik dayanışma konuları ele alındı.

Bilim İletişimi Birimi tarafından düzenlenen programa Bayburt Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Büşra Atalan katıldı. Atalan, Kudüs izlenimleri, Filistin Sözlüğü çalışmaları ve akademik dayanışmaya ilişkin yürütülen faaliyetler hakkında katılımcılarla bilgi paylaştı.

Buluşmada Gazzeli bir öğrenci de çevrim içi bağlantıyla programa katılarak yaşadıklarını ve deneyimlerini aktardı. Öğrencinin anlatımları üzerinden Filistin'deki insani sürece ilişkin görüşler paylaşıldı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, üniversitelerin insanlığın ortak meselelerine karşı sorumluluk taşıdığını belirterek, Gazzeli öğrencinin sesinin Bayburt'ta karşılık bulmasının coğrafi mesafelerin insani dayanışmanın önünde engel olmadığını gösterdiğini söyledi.

Etkinlikte bilim ile toplum arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, Filistin konusunda akademik farkındalık ve dayanışmanın sürdürülmesine ilişkin görüşler de dile getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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