Haberler

Kudüs'te manastır önünde tepki çeken hareket! Polisler peşine düştü

Kudüs'te manastır önünde tepki çeken hareket! Polisler peşine düştü Haber Videosunu İzle
Kudüs'te manastır önünde tepki çeken hareket! Polisler peşine düştü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kudüs'teki Aziz Yakup Manastırı'nın önünden geçen genç bir kadın, yere tükürdükten sonra bölgeden uzaklaştı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri harekete geçerek kadının peşinden koştu.

Kudüs'te Aziz Yakup Manastırı'nın bulunduğu bölgede yaşanan olay dikkat çekti. Bölgedeki güvenlik kamerasına yansıyan olayda, genç bir kadın yanındaki başka bir kadınla birlikte manastırın önünden geçtiği sırada yere tükürdü.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YANINDAN GEÇTİ

Kadınlar yollarına devam ederken bölgede silahlı güvenlik görevlilerinin bulunduğu görüldü. Genç kadının, görevlilerin yakınında olmasına rağmen hareketini sürdürmesi dikkat çekti. Bir süre sonra görevlilerin yaşananları fark ederek harekete geçtiği görüldü.

PEŞLERİNDEN KOŞTULAR

Kadınların bölgeden uzaklaşmasının ardından güvenlik görevlileri de hızla aynı yöne doğru koşmaya başladı. Görüntüler, görevlilerin kadınların peşinden gittiği anlarla sona erdi.

Kaynak: Haberler.com
İran'dan İsrail'e 4 cepheli saldırı planı iddiası! Hepsi aynı anda vuracak

Netanyahu'yu titreten senaryo! 4 cepheden aynı anda vuracaklar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merih Demiral’ın eşinden kafa karıştıran hamle: Tek kalemde soyadını kaldırdı

Milli futbolcumuzun eşinden kafa karıştıran hareket: Tek kalemde sildi
Lüks restoranda sığınmacı dehşeti! Kadının boğazına bıçak dayayıp 4 kişiyi yaraladı

Lüks restoranda sığınmacı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı
Hemşireden infial yaratan paylaşım

Devletin hastanesinde çalışan hemşire de bunu yaparsa
Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu

Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu
Fenerbahçe'nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı

Fenerbahçe'nin derbiyi kaybettiğini görünce hemen telefona sarıldı
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı

Son seçimleri bilen şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu