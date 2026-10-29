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Tel Aviv'de yüzlerce kişi Yahudi-Arap hükümeti ve Netanyahu'nun istifasını istedi

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Tel Aviv'de yüzlerce kişi, Yahudi ve Arap partilerin ortak hükümet kurması ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesi talebiyle gösteri yaptı. Polis göstericilere müdahale etti; Filistin basınına göre Kudüs ve Hayfa'da da benzer eylemler düzenlendi.

TEL İsrail'in Tel Aviv kentinde yüzlerce kişi, Yahudi ve Arap partilerin ortak hükümet kurması ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Tel Aviv'deki Mesila Parkı'nda toplanan göstericiler, sloganlar atarak ve pankartlar taşıyarak kent sokaklarında yürüdü. Göstericiler daha sonra oturma eylemi yaptı.

Göstericiler, Yahudi ve Arap partilerin ortak hükümet kurması ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesi taleplerini dile getirdi. Göstericiler, "Arap, Yahudi, birlikte kazanacağız", "Bir kan ile diğer kan arasında fark yok" ve "Barış, eşitlik, toplumsal adalet" yazılı pankartlar taşıdı.

Bazı pankartlarda ise "Herkes için özgürlük, nehirden denize" ve "Yahudi-Arap hükümetine evet" ifadeleri yer aldı.

İsrail polisi, göstericileri dağıtmak için müdahalede bulundu. Güvenlik güçlerinin bazı göstericileri ittiği ve yerde sürüklediği görüldü.

Filistin basınında yer alan haberlere göre, benzer gösteriler Kudüs'teki Paris Meydanı ile Hayfa'daki UNESCO Meydanı'nda da düzenlendi.

Kaynak: AA
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