KREDİ KARTI HABERLERİ

Kredi Kartı - 22.12.2020

Öte yandan, MasterKOBİ platformu ile dijital dünyanın bir parçası olmayı hedefleyen KOBİ'lere ihtiyaç duyabilecekleri çözümleri sunuyoruz. Kovid-19 döneminde ofislerini eve taşıyan KOBİ'lerin hayatını kolaylaştırmak için oluşturduğumuz MasterKOBİ destek paketini de genişlettik. Masterpass'ın 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sunulduğu MasterKOBİ Paketi'ne ek olarak KOBİ'leri e-ticaretten proje yazma ve danışmanlık hizmetlerine, temizlikten baskı hizmetlerine kadar birçok alanda yeni avantajlar sunduk. Ayrıca, yıl içerisinde PayCore'un akıllı Android telefonların ve tabletlerin herhangi bir ek cihaza gerek kalmadan POS terminali olarak kullanılabilmesini sağlayan PIN destekli SoftPOS teknolojisini sertifikalandırarak onayladık." "Kredi kartı ile ödeme toplam otopark ödemelerinin yüzde 14'ünü oluşturuyor" Mastercard olarak tüm dünyada akıllı şehirlere yönelik çözümler üzerinde çalıştıklarını belirten Yiğit Çağlayan, "İSPARK ile yaptığımız iş birliği sayesinde İstanbullular otopark ödemelerini çok hızlı ve güvenli bir biçimde yapabilecekler.