KREDİ KARTI HABERLERİ

Kredi Kartı - Bugün
Pandemi döneminde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık arttı
"Sosyal medya üzerindeki uzaktan satışlardan uzak durulmalı" Şahin, tüketicileri mağduriyet yaşamamaları için sürekli uyardıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Tüketiciler biz 'tamam' diyene kadar sosyal medya üzerindeki uzaktan satışlardan uzak durmalı. Eğer uzaktan satış yöntemiyle alışveriş yapılacaksa ödemeleri kesinlikle banka havalesi ya da kredi kartıyla yapılmamalı.
Kredi Kartı - Dün
SATSO ve Halkbank arasında işbirliği protokolü imzalandı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank arasında imzalanan "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması" kapsamında, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Halkbank Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.
Kredi Kartı - Dün
KTO ile Halkbank arasında protokol imzalandı
Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Halk Bank arasında "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı" protokolü imzalandı.
Kredi Kartı - Dün
Siirt TSO ile Halk Bankası arasında paraf kredi kartı tedarik zinciri finansmanı protokolü imzalandı
Kredi Kartı - 05.01.2021
Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın?
Kredi Kartı - 05.01.2021
Bilim Kurulu Üyesi koronavirüs aşısı dolandırıcılığına karşı uyardı: Mesaj ve e-posta gönderilmesi söz konusu değil
Kredi Kartı - 05.01.2021
GÜNDEM / 5 Ocak 2021
(Ankara/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- TOBB ve Halkbank arasında "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması" imzalanması dolayısıyla düzenlenen törene, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan katılacak.
Kredi Kartı - 04.01.2021
GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ocak 2021
(Ankara/11.30) 2- TOBB ve Halkbank arasında "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı" anlaşması imzalanması dolayısıyla düzenlenen törene, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan katılacak.
Kredi Kartı - 04.01.2021
SGK ile 3 banka arasında, emekli olabilecek sigortalılara yönelik "kredi iş birliği protokolü" imzalandı
Kredi Kartı - 04.01.2021
Bergama Belediye Başkanı Koştu'dan yapılandırma uyarısı
İlgililerin, mesai saatlerinde Haluk Elbe Salonunda oluşturulan tahsilat servisine başvuru yapılabileceğini vurgulayan Koştu, şunları kaydetti: "Hemşerilerimiz başvurularını son gün olan 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapabilecek. Kalabalık oluşmaması için hemşerilerimizden ricamız son günü beklemeden müracaatlarını yapmaları. Borçlarını taksitle ödemek isteyenler peşin ödeme yapabilecekleri gibi 6, 9, 12 ya da 18 taksit seçeneğinden birisini tercih edebilecekler. Ayrıca belediyenin internet sitesi üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak online olarak da müracaat yapabilir, kredi kartı ile ödeme gerçekleştirebilirler.
Kredi Kartı - 31.12.2020
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 331 milyon lira azalarak 591 milyar 230 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,8 artarak 141 milyar 399 milyon liraya çıktı.
Kredi Kartı - 31.12.2020
Mardin'de su borcu yapılandırması uzatıldı
Açıklamada, "7256 Sayılı Kanun ile son ödeme tarihi 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere it su borçlarına taksit fırsatı getirilmiştir. Bu kapsamda gecikme cezaları silinerek ve Yİ-ÜFE oranında yeniden hesaplanacaktır. Taksit seçeneklerinde 6-9-12-18 ay seçecekleri sunulmaktadır. Ödeme şekli 2 ayda 1 olup toplamda 36 ay süreye yayılmaktadır. Yapılandırılan tutarlarda kredi kartı ile ödeme sağlanmaktadır.
Kredi Kartı - 31.12.2020
Havza'da TSO ile Halkbank arasında protokol
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halk Bankası arasında, tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere başlatılan "Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi" kapsamında Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile...
Kredi Kartı - 31.12.2020
Hibe, kredi ve eğitim destekleri, Kovid-19'un iç ticaretteki etkilerine "panzehir" oldu
Ayrıca, 25 bin liraya kadar limitli, 3 ay ödemesiz şekilde düzenlenen esnaf kredi kartı sayısı ise 555 bin 736'ya ulaştı ve tahsis edilen kredi kartı limiti 10,5 milyar lira olarak gerçekleşti.
Kredi Kartı - 29.12.2020
Insha Ventures 2021'de Fintech dünyasına yenilikler getirecek
Insha Ventures bünyesinde bulunan bir diğer önemli marka Alneo, 21 farklı bankanın kredi kartıyla işlem yapılabilen, QR Kod, SMS, e-mail ve kredi kartı görüntüleme gibi çeşitli şekillerde ödeme alan bir uygulama.
Kredi Kartı - 28.12.2020
Yargıtay, kredi kartıyla POS cihazından yapılan dolandırıcılıktan bankayı sorumlu tuttu
Kredi Kartı - 27.12.2020
Yapı Kredi Genel Müdürü Erün ile "Bankacılık Söyleşileri" Açıklaması
Erün, şunları kaydetti: "Mobil aktif müşteri adedimizde, 2020 yılının ilk 9 ayında yüzde 13, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 20 artış sağladık. Pandemi öncesinde dijital bankacılıkla tanışmamış müşterilerimizin yüzde 12'si bu dönemde dijital bankacılık kanallarını kullanmaya başladı. Bununla birlikte, 2020'nin ilk 9 aylık sürecinde yeni hizmet modelimiz 'Görüntülü İşlem Asistanları' aracılığı ile yeni müşteri kazanım oranımız 2 katından fazla artış gösterdi. Müşteri İletişim Merkezimize gelen çağrılarda ise pandemi öncesi döneme kıyasla yüzde 22'lik artış yaşandı. Pandemi öncesi dönemle kıyasladığımızda bu dönemde kredi kartıyla yapılan temassız ödemeler 4 katına yükseldi ve kredi kartı müşterilerimiz her 3 fiziki satın alma işleminden 2'sini temassız olarak gerçekleştirdi.
Kredi Kartı - 26.12.2020
Televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyumda kredi kartı taksit sayısı azaltıldı
Kredi Kartı - 26.12.2020
Tüketicilerin korunmasına yönelik idari para cezaları artırıldı
Garanti belgesi, aidatsız kredi kartı Garanti belgesinin ve Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun, hiç veya mevzuata uygun şekilde düzenlenmemesi halinde üretici ve ithalatçıya; söz konusu belgelerin tüketiciye hiç veya mevzuata uygun şekilde teslim edilmemesi halinde satıcıya 452 lira idari para cezası verilecek.
Kredi Kartı - 25.12.2020
Siirt Belediyesi: Sayıştay Başkanlığı raporu, HDP'li belediye yönetimi döneminde yapılan iş ve işlemlere yönelik
Açıklamada, sosyal medya paylaşımlarında geçen, "Kredi kartı ile tahsil edilen bazı alacakların tahsilat tutarlarının banka hesabına kaydedilmesi gerekirken belediyenin vergi borcuna mahsuben tahsilat kaydı yapılması, bilgisayar yazılımları için amortisman ayrılmaması, avukatlık vekalet ücretlerinden yapılan vergi kesintilerinin ödenecek vergi ve fonlar hesabında takip edilmemesi, kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar hesabının kullanılmaması, sosyal denge sözleşmesinde mevzuatta belirlenen tavan tutarın üzerinden sosyal denge tazminat tutarının belirlenmesi, sosyal denge sözleşmesine sözleşme konusu dışında hükümler konulması, otopark gelirlerinin vadeli banka hesabında takip edilmemesi ve işçilere yıllık ücretli izinlerinin kanuna uygun olarak kullandırılmaması" ibarelerinin 2019'da HDP'li belediye döneminde meydana geldiği vurgulandı.
Kredi Kartı - 24.12.2020
Kayseri'de firari 2 hükümlü operasyonla yakalandı
Bu kapsamda, Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda, "dolandırıcılık", "başkasına ait banka veya kredi kartlarının kullanılması suretiyle yarar sağlama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.
Kredi Kartı - 24.12.2020
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 27 milyon lira azalarak 594 milyar 560 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,98 gerileyerek 138 milyar 928 milyon liraya indi.
Kredi Kartı - 24.12.2020
Sektör temsilcileri, akaryakıtta KDV'nin sıfırlanarak ÖTV'ye eklenmesini istiyor
Kredi Kartı - 23.12.2020
Multinet Up'a İstanbul Marketing Awards'tan iki kategoride "gold" ödül
MultiOnline sayesinde şirketler, sözleşme onaylama, kart oluşturma, kart yükleme ve kredi kartı ile ödeme dahil olmak üzere tüm işlemleri istedikleri zaman istedikleri yerden gerçekleştirebiliyor.
Kredi Kartı - 22.12.2020
Harcamaların yüzde 29'u online yapıldı
Öte yandan, MasterKOBİ platformu ile dijital dünyanın bir parçası olmayı hedefleyen KOBİ'lere ihtiyaç duyabilecekleri çözümleri sunuyoruz. Kovid-19 döneminde ofislerini eve taşıyan KOBİ'lerin hayatını kolaylaştırmak için oluşturduğumuz MasterKOBİ destek paketini de genişlettik. Masterpass'ın 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sunulduğu MasterKOBİ Paketi'ne ek olarak KOBİ'leri e-ticaretten proje yazma ve danışmanlık hizmetlerine, temizlikten baskı hizmetlerine kadar birçok alanda yeni avantajlar sunduk. Ayrıca, yıl içerisinde PayCore'un akıllı Android telefonların ve tabletlerin herhangi bir ek cihaza gerek kalmadan POS terminali olarak kullanılabilmesini sağlayan PIN destekli SoftPOS teknolojisini sertifikalandırarak onayladık." "Kredi kartı ile ödeme toplam otopark ödemelerinin yüzde 14'ünü oluşturuyor" Mastercard olarak tüm dünyada akıllı şehirlere yönelik çözümler üzerinde çalıştıklarını belirten Yiğit Çağlayan, "İSPARK ile yaptığımız iş birliği sayesinde İstanbullular otopark ödemelerini çok hızlı ve güvenli bir biçimde yapabilecekler.
Kredi Kartı - 21.12.2020
Son dakika haberi... Beyoğlu'nda gasp dehşeti kamerada
Olay saat 11.30 sıralarında yaşandı. Oteller bölgesi olarak bilinen Talimhane'de market alışverişi yapan Ali Rıza A. dışarı çıkıp sokakta yürürken kendisini takip eden iki kişinin saldırısına uğradı. Yere düşürülen Ali Rıza A. boğuştuğu kişilere engel olamadı. Cebindeki paraları gasp edilen Ali Rıza A. yerden kalkarak şüphelileri kovaladı. Gasp edilen Ali Rıza A. "Markette alışveriş yaptım üstümdeki para dolar olduğu için alışverişi kredi kartı ile ödedim.
Kredi Kartı - 21.12.2020
Hatice Yıldırım'ın damadı FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kaçışına yardım ettiği gerekçeli kararda
Kararda, sanığın "Bank Asya Bankacılık Hizmetleri ve Kredi Kartı Sözleşmesi"ndeki imzalardan birinin kendisinin olduğunu avukatı eşliğinde kabul ettiği belirtilerek, aynı anda atıldığı halde diğer imzaları hatırlayamadığını belirtse de imzalarını inkar etmeyerek kaçamaklı beyanda bulunduğu anlatıldı.
Kredi Kartı - 18.12.2020
Son dakika haberleri: BIST100 yüzde 0.64 yükseldi, dolar 7.65 lirada
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), "finansal istikrarın sağlanması ve cari açığın azaltılmasına yönelik olarak atılan makro ihtiyati adımlar" çerçevesinde, bireysel kredilerde vadeleri ve kredi kartı taksit sayılarını azalttı.
Kredi Kartı - 18.12.2020
Mobilya sektörü paydaşları, taksit düzenlemesinin senetli satışı artıracağı kanaatinde
Gürcan yaptığı yazılı açıklamayla, mobilya satışlarında kredi kartı taksit sayısının 18'den 12'ye düşürülmesine ilişkin görüşlerini paylaştı.
Kredi Kartı - 18.12.2020
Belediye borçları e-belediye üzerinden yapılandırılacak
Osmaniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Belediyeye borcu olan mükellefler borç yapılandırma işlemlerini kurum internet sitesinde yer alan e-belediye uygulaması üzerinden yapılabilecekler. Vatandaşlarımız belediyeye gelmeden internet üzerinden borçları için taksitlendirme işlemlerini gerçekleştirebilecek. Uygulama sayesinde Covid-19 salgını sebebi ile evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız kurumsal internet sitesindeki e-belediye uygulaması üzerinden aşamaları takip ederek borç taksitlendirme işlemlerini hızlı bir şekilde yapmış olacak. Vatandaşlarımızın ayrıca belediyeye olan borçlarını e-belediye uygulaması üzerinden sadece kredi kartı ile ödeyebiliyor" denildi.