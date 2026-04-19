Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var

Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren düzenlemeye ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), kredi kartı limitlerinin düşürülmesini öngören planı askıya aldığı öne sürüldü.

NTV Haber’in aktardığı bilgilere göre, bankalara tanınan 3 aylık hazırlık süresinin dolmasına kısa süre kala düzenlemenin askıya alındığı, bu nedenle kredi kartı limitlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağı ve mevcut uygulamanın süreceği iddia edildi.

SINIR 400 BİN TL

Söz konusu düzenleme kapsamında, dönem borcu ödenmeyen kredi kartlarının 48 aya kadar yapılandırılması, toplam limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kartların ise yüzde 50 ila 80 oranında düşürülmesi planlanıyordu. Ayrıca bankaların limitleri 1 Ocak 2027’ye kadar müşterilerin gelirleriyle uyumlu hale getirmesi öngörülüyordu.

BDDK: YENİ BİR KARAR YOK

İddiaların ardından BDDK’dan resmi açıklama geldi. Kurum, kredi kartı limitlerine ilişkin yeni bir karar alınmadığını duyurdu. Açıklamada, “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 29.01.2026 tarihli ve 11367 sayılı Kararı kapsamında, kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde; bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen teknik ve idari çalışmalar devam etmektedir. Mevcut durum itibarıyla söz konusu düzenlemelere ilişkin alınmış yeni bir karar bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

SÜREÇ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

BDDK’nın açıklaması, düzenlemenin tamamen iptal edilmediğini ancak henüz yeni bir karar da alınmadığını ortaya koydu. Bu durum, kredi kartı limitlerine yönelik değişikliklerin akıbetine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü gösterdi.

Bankacılık çevreleri ise sürecin teknik hazırlık ve değerlendirme aşamasında olduğunu belirtirken, nihai kararın ilerleyen dönemde netleşmesi bekleniyor.

