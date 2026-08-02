Gülcan Kış: 'Vatandaş artık geleceğini planlamıyor, bir sonraki kredi kartı son ödeme tarihini hesaplıyor'

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, BDDK ve TCMB verilerine göre vatandaşın kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve eksi hesap borcunun 6 trilyon 677 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Vatandaş artık geleceğini planlamıyor, bir sonraki kredi kartı son ödeme tarihini hesaplıyor. Bu tablo sürdürülebilir değildir. İnsanların bankaların parasına değil, kendi emeğinin karşılığına güvenerek yaşayabildiği bir Türkiye'yi kurmak zorundayız" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, vatandaşın kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve eksi hesap borçlarının toplamının 6 trilyon 677 milyar liraya yükseldiğini belirtti. Kış, "İktidar ekonomiyi büyüttüğünü söylüyor ama büyüyen tek şey vatandaşın bankalara olan borcu" ifadelerini kullandı.

Bireysel kredi kartı borcunun 3 trilyon 279 milyar liraya, ihtiyaç kredisi borcu 2 trilyon 544 milyar liraya, kredili mevduat (eksi hesap) borcunun ise 910 milyar liraya ulaştığını kaydeden Kış, "Bu rakam finansal bir veri değildir. Bu rakam, milyonlarca hanenin ay sonunu borçla getirdiğinin resmidir" değerlendirmesinde bulundu.

"KREDİ KARTI ARTIK ALIŞVERİŞ KARTI DEĞİL, GEÇİM KARTIDIR"

Kredi kartı borcunun 2 trilyon 44 milyar lirasının taksitsiz olduğuna dikkati çeken Kış, TCMB kartlı harcama verilerine göre en yüksek harcamaların market ve alışveriş merkezleri, akaryakıt istasyonları ile gıda kalemlerinde gerçekleştiğini belirtti. Kış, "Vatandaş kredi kartıyla televizyon almıyor; ekmek alıyor. Tatil planlamıyor; deposunu doldurmaya çalışıyor. Türkiye'de kredi kartı artık alışveriş kartı değil, geçim kartıdır" dedi.

"YÜZ BİNLERCE AİLE İCRA TEHDİDİ İLE YAŞIYOR"

BDDK verilerine göre tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarında takibe düşen borcun 337 milyar liraya yükseldiğini, bunun 178,8 milyar lirasının kredi kartı, 156,2 milyar lirasının ise ihtiyaç kredilerinden oluştuğunu ifade eden Kış, "337 milyar liralık takipteki alacak demek; yüz binlerce ailenin icra tehdidi altında yaşaması demektir. Bugün bankaların takip listesine giren, dün ay sonunu getirmeye çalışan vatandaşlarımızdır" diye konuştu.

Eksi hesap kullanımının 910 milyar lirayı aşmasının gelir yetersizliğinin göstergesi olduğunu söyleyen Kış, "Maaş yatıyor, vatandaş önce bankaya borcunu ödüyor. Sonra kredi kartını kapatıyor. Ay bitmeden yeniden karta yükleniyor, yeniden eksi hesaba giriyor. Bu bir ekonomik döngü değil; borç sarmalıdır" ifadelerini kullandı.

İktidarın ekonomik başarı söylemlerinin sahadaki gerçekle örtüşmediğini belirten Kış, "Bugün Türkiye'de büyüyen üretim değil, borçtur. Artan refah değil, kredi kartı ekstresidir. Güçlenen aile bütçesi değil, bankaların alacak hanesidir. Vatandaş artık geleceğini planlamıyor; bir sonraki kredi kartı son ödeme tarihini hesaplıyor. Bu tablo sürdürülebilir değildir. İnsanların bankaların parasına değil, kendi emeğinin karşılığına güvenerek yaşayabildiği bir Türkiye'yi kurmak zorundayız" dedi.

Kaynak: ANKA