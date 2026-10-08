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ABD Atina Elçisi Guilfoyle'un Trump bağışçısından 100 bin dolar istediği öne sürüldü

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WSJ'nin telefon mesajlarına dayandırdığı habere göre, ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un Senato oturumu öncesinde Trump bağışçısı Eric Deters'tan 100 bin dolarlık kredi kartı borcunu ödemesini istediği öne sürüldü. Guilfoyle iddialara henüz yanıt vermedi.

ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un, Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasına bağış yapan bir kişiden kredi kartı borcunu ödemesi için 100 bin dolar istediği öne sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin incelediği telefon mesajlarına dayandırdığı haberinde Guilfoyle'un, Temmuz 2025'te büyükelçilik görevine atanmasına ilişkin Senato oturumu öncesinde, Trump'ın seçim kampanyası bağışçılarından Eric Deters'a ulaştığı ileri sürüldü.

Habere göre, Deters'tan American Express kredi kartındaki 100 bin dolarlık borcunu ödemesini talep eden Guilfoyle, paranın doğrudan American Express'e havale edilmesi halinde işlemin kayıtlarda görünmeyeceğini belirtti.

Guilfoyle kısa mesajla Deters'a ödeme talimatlarını içeren bir belge göndererek "Tatlım, lütfen bunu bugün benim için halletmeni istiyorum." yazdı.

Guilfoyle, Deters'ın vergi ve hukuki sorunlarının çözümünde Trump yönetimi nezdindeki bağlantılarını kullanmayı teklif etti.

Deters ise bu sorunların çözülmesi halinde Guilfoyle'a 1 milyon dolara kadar ödeme yapmayı vadetti.

Öte yandan Guilfoyle söz konusu iddialara henüz yanıt vermedi.

Kaynak: AA
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