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Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor

Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor Haber Videosunu İzle
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
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Araç muayenesinde yaklaşık 20 yıllık TÜVTÜRK dönemi 15 Ağustos 2027'de sona erecek. Hizmeti devralacak TURKA ile kredi kartı komisyonu kaldırılacak, yapay zekâ destekli muayene sistemine geçilecek. Ayrıca 249 yeni sabit istasyon, 100 mobil istasyon ve 900 yeni muayene hattıyla bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor.

Türkiye'deki 34 milyondan fazla araç sahibini ilgilendiren araç muayene sisteminde köklü değişiklik yaşanıyor. 2027-2047 yıllarını kapsayan yeni imtiyaz sözleşmesiyle birlikte yaklaşık 20 yıldır araç muayene hizmetini yürüten TÜVTÜRK dönemi sona ererken, hizmeti TURKA devralacak.

2,2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPILACAK

Yeni sistem kapsamında 1,72 milyar dolarlık işletme hakkı bedelinin finansmanının tamamlandığı belirtilirken, buna ek olarak 500 milyon dolarlık teknoloji ve istasyon yatırımı yapılacağı açıklandı. Böylece araç muayene altyapısına toplam 2,2 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirilecek.

KREDİ KARTI KOMİSYONU KALDIRILIYOR

Araç sahiplerinin uzun yıllardır şikâyet ettiği kredi kartı ile ödeme sırasında alınan komisyon uygulaması da sona erecek. TURKA döneminde kredi kartı veya banka kartıyla yapılacak ödemelerden herhangi bir komisyon ya da ek hizmet bedeli alınmayacağı bildirildi.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ MUAYENE DÖNEMİ

Yeni sistemde araç muayeneleri büyük ölçüde dijital teknolojilerle gerçekleştirilecek.

Kullanılacak sistemler arasında;

- Yapay zekâ destekli görüntü işleme sistemi,

- Lazer tarayıcılarla otomatik kontrol,

- Otomatik kusur tespit teknolojisi yer alacak. Yeni teknolojiler sayesinde araçlardaki kusurların daha hassas şekilde tespit edilmesi ve muayene süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

İSTASYON SAYISI ARTIRILACAK

Yeni dönemde araç sahiplerinin randevu ve sıra bekleme sorununu azaltmak amacıyla istasyon sayısı da artırılacak.

Bu kapsamda;

- 249 yeni bağımsız sabit istasyon,

- 100 mobil muayene istasyonu,

- 900 yeni muayene hattı hizmete alınacak.

MOTOSİKLETLERE ÖZEL MUAYENE İSTASYONLARI KURULACAK

Yeni sistemde motosiklet kullanıcıları için de ayrı bir uygulama hayata geçirilecek.

Trafikte sayıları hızla artan motosikletler için yalnızca iki tekerlekli araçlara hizmet verecek müstakil muayene istasyonları kurulacak. Böylece motosiklet sürücülerinin otomobil hatlarında beklemesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

YENİ SİSTEM 15 AĞUSTOS 2027'DE BAŞLIYOR

Yeşil ve yeni nesil teknolojilerle donatılacak TURKA araç muayene istasyonları, 15 Ağustos 2027 tarihinde resmen hizmet vermeye başlayacak. Bu tarihten itibaren araç muayene işlemleri yeni sistem üzerinden yürütülecek.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHsn:

soygun gibi ücretlere devammı yoksa makul fiyatlara inecekmi önemli olan o ama hiç sanmıyorum

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Haber YorumlarıYasin Akdemir:

o yatırımlar hep vatandaşa yüklenecek gibime geliyor

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