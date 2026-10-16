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Nikkei'de yetkisiz erişimde yaklaşık 1 milyon 830 bin kişisel veri sızdırıldı

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Nikkei, sistem geliştirmede kullandığı bulut hizmetine yetkisiz erişim sonucu 16 Ekim itibarıyla yaklaşık 1 milyon 830 bin kişisel verinin sızdırıldığını bildirdi. Şirket, sızan verilerde kredi kartı bilgisi bulunmadığını, etkilenenlerden özür dilediğini açıkladı.

Japonya merkezli medya şirketi Nikkei, sistem geliştirme çalışmalarında kullandığı bulut hizmetine yetkisiz erişim sağlanması sonucu yaklaşık 1 milyon 830 bin kişisel verinin sızdırıldığını bildirdi.

Nikkei, resmi internet sitesinden kişisel verinin sızdırılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şirketin sistem geliştirme amacıyla kullandığı bulut hizmetine yetkisiz erişim sağlandığı ve 16 Ekim itibarıyla yaklaşık 1 milyon 830 bin kişisel verinin sızdırıldığı belirtildi.

Sızdırılan verilerin yaklaşık 150 bininin isim, e-posta adresi, posta adresi, telefon numarası veya doğum tarihi bilgilerinden en az birini içerdiği kaydedilen açıklamada, sızdırılan bilgiler arasında kredi kartı verilerinin bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada, sızdırılan verilerden 120 bininin e-posta adreslerini içerdiği ve 1 milyon 680 bininin ise tek başına kişilerin kimliğinin belirlenmesine imkan vermeyen bilgilerden oluştuğu aktarıldı.

Bulut hizmetine erişimde kullanılan kimlik doğrulama bilgilerinin henüz bilinmeyen bir yöntemle çalındığı belirtilen açıklamada, yetkisiz erişimin 7 Ekim'de sabaha karşı başlayıp sabah saatlerine kadar sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, şirketin yetkisiz erişimde kullanılan kimlik doğrulama bilgilerini geçersiz hale getirdiği ve olayı 11 Ekim'de yetkililere bildirdiği ifade edildi.

İhlalin kapsamı ve sızdırılan kişisel bilgilerin incelendiği aktarılan açıklamada, olaydan etkilenen kişilerden özür dilendi.

Kaynak: AA
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