Kemal Kılıçdaroğlu, Rüzgarlı Esnafıyla Bir Araya Geldi

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rüzgarlı İnşaat Malzemeleri Kooperatif Başkanı Özlem Şener ve bölge esnafıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, "En büyük sıkıntıyı çekenler esnaflarımız, çiftçilerimiz. Üretimin bütün alanlarında büyük sorunlar var. Ama sizden tek isteğim asla umutsuz olmayın" dedi.

Kılıçdaroğlu, Rüzgarlı İnşaat Malzemeleri Kooperatif Başkanı Şener ve Rüzgarlı esnafıyla bir araya gelerek kahvaltı yaptı.

Şener, kahvaltı öncesi Kılıçdaroğlu'na zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Dünya genelinde biliyorsunuz kuzeyden, güneyden savaşlar ve ciddi anlamda kriz var. Biz de ülke olarak payımıza düşeni aldık" dedi.

Petrol fiyatlarındaki artışın lojistiği etkilediğini, bunun da maliyete yansıdığını ifade eden Şener, bu nedenle ticaretin durduğunu söyledi.

Şener, "Umut arıyoruz. Şu anda buraya gelmeniz, bizi ziyaret etmeniz bizim için inanılmaz derecede önemli. Muhalefet olarak biliyoruz ki bizim bu sıkıntılarımızı dile getireceksiniz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz" dedi.

"SİYASET KURUMUNUN ZAMAN ZAMAN YALPALAMALARI VAR"

Kılıçdaroğlu ise şöyle konuştu:

"En büyük sıkıntıyı çekenler esnaflarımız, çiftçilerimiz. Bunun farkındayım. Üretimin bütün alanlarında büyük sorunlar var. Ama sizden tek isteğim asla umutsuz olmayın. Çünkü Türkiye kendi sorunlarını aşma kapasitesine sahip olan bir ülkedir. Siyaset kurumunun zaman zaman yalpalamaları var. Zaman zaman çözüm üretmekte zorlanmaları var. Ama haklı olan, insandan yana olan, esnaftan yana olan, çiftçiden yana olan, emekliden yana olan siyasal partiler toplumun sorunlarını mutlaka gündeme getirmeli ve bunu topluma duyurmalı. Benim görevim sizin dertlerinizi bir şekliyle anlatmak."

"SİZ KAZANDIĞINIZ SÜRECE DEVLET DE ZENGİNLEŞECEK"

Elbette ki siz çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz, kazanıyorsunuz, vergi veriyorsunuz. Bu da çok önemli bir şey. Siz kazandığınız sürece devlet de zenginleşecek. Çünkü ne kadar çok kar elde ederseniz o kadar fazla vergi veriyorsunuz. Ama zarar ederseniz kayıp sadece size ait değil, devlete ait de bir kayıp oluyor. Devlet de vergi o zaman alamıyor.

"BİZ ESNAFI HEMEN HER ALANDA DESTEKLEMEK ZORUNDAYIZ"

Aslında ticarette ilk tanıştığımız kişiler esnaflardır. Babamız, annemiz, çocuklarımız ilk alışverişi esnaflardan yaparlar. Dolayısıyla esnaf kardeşlerimizin hoş görüşü, duyarlılığı, kişi gider, esnaftan alışveriş yapar. Bir defteri vardır, borçlarını yazar. Dolayısıyla karşılıklı güven ilişkisi vardır esnafla vatandaş arasında. Esnafın bu açıdan hem Türkiye toplumu açısından hem ticaret açısından önemli bir yeri var. Biz esnafı hemen hemen her alanda, her ortamda desteklemek zorundayız."

Kılıçdaroğlu, kahvaltının ardından esnaf dükkanlarını gezdi. Burada Kılıçdaroğlu'na dert yanan bir esnaf, şunları söyledi:

"Piyasa gerçekten çok zor. Artık güvenli sayabileceğimiz ödeme araçları da maalesef yok. Öz sermayelerimiz çok düşük. Dolayısıyla biz eskiden beri hep vadeli alışveriş yapar, vadeli fabrikalardan alır, vadeli satardık. Çayın taşıyla belki çayın kuşunu vurma gibiydi ama sonradan birbirimize olan güvenimiz, ödeme araçlarının güvensizliği ortaya çıkınca mecburen nakit dönmeye çalışıyoruz. Dönünce vadeleri kestik, iş öyle bir düştü. Yenileme sektörüne biraz yönelmek istedik. Orada da maalesef kredi kartlarının taksitlendirme oranlarını BDDK çok aşağı çekti. Dolayısıyla vatandaş da bir şey almasın, esnaf da bir şey satmasın, ekonomi düzeni otursun, enflasyon düşsün isteniyor. Böyle olunca da ben yanımdaki elemanı çıkarmak zorunda kaldım. Yani amiyane tabirle bir sağım ineğimiz var. Bu ineğin bir süt verme kapasitesi var. Habire bu inek sağılmaz ki. Hep bunun üzerine yüklenirlerse bir süre sonra inek ölecek."

Kılıçdaroğlu ise "Herkesin yaşaması lazım. Siz kar etmezseniz, gelir elde etmezseniz nasıl yaşayacaksınız? Kar elde etmezseniz devlete vergi veremeyeceksiniz" dedi.

Kaynak: ANKA