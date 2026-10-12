Kredi kartıyla otomatik ödeme yapanlar iki kez düşünsün

Kredi kartıyla otomatik ödeme yapanlar iki kez düşünsünGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kredi kartıyla otomatik fatura ödemesi yapan tüketiciler, farkında olmadan ek ücretlerle karşılaşabiliyor. Bazı bankalar elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarından yüzde 1 ila 3 arasında komisyon veya sabit işlem ücreti alabiliyor. Kart borcunun yalnızca asgari tutarını ödeyenler ise faiz yüküyle karşılaşabiliyor. Uzmanlar, tüketicilerin banka ekstrelerini düzenli kontrol etmelerini ve otomatik ödeme talimatlarındaki kesintilere dikkat etmelerini öneriyor.
- Elektrik, su, doğalgaz ve telekomünikasyon faturalarının kredi kartıyla otomatik ödenmesinde sabit işlem ücreti veya ödeme tutarının yüzde 1'i ile yüzde 3'ü arasında komisyon alınabiliyor.
- Kredi kartından otomatik tahsil edilen faturalar dönem sonunda ekstreye yansıyor; kart borcunun yalnızca asgari tutarının ödenmesi halinde kalan borca faiz uygulanabiliyor.
- Otomatik ödeme talimatlarında fiyat artışları ve hatalı faturalar fark edilmeden ödenebiliyor; kesintinin geç fark edilmesi itiraz ve iade işlemlerini zorlaştırıyor.
Kredi kartları üzerinden gerçekleştirilen otomatik fatura ödemeleri, bazı bankalarda normal alışveriş işlemlerinden farklı değerlendirilebiliyor.
Bu kapsamda elektrik, su, doğalgaz ve telekomünikasyon faturaları için sabit işlem ücreti alınabildiği gibi ödeme tutarının yüzde 1'i ile yüzde 3'ü arasında değişen komisyonlar da uygulanabiliyor.
Özellikle birden fazla faturası için otomatik ödeme talimatı veren tüketicilerde, her ay yapılan küçük kesintiler yıl sonunda önemli bir tutara ulaşabiliyor. Ancak söz konusu ücretler tüm bankalarda ve bütün kredi kartlarında aynı şekilde uygulanmıyor. Kesintiler, bankanın güncel tarifesine ve kullanılan kartın özelliklerine göre değişebiliyor.
ASGARİ ÖDEME YAPANLAR İÇİN FAİZ RİSKİ
Kredi kartından otomatik olarak tahsil edilen faturalar, dönem sonunda kart ekstresine yansıtılıyor.
Kart borcunun tamamını ödemek yerine yalnızca asgari tutarı yatıran tüketiciler ise kalan borç üzerinden faiz ödemek durumunda kalabiliyor.
Böylece başlangıçta yalnızca fatura bedelinden oluşan harcama, ödenmeyen borca uygulanan faiz nedeniyle zaman içinde daha maliyetli hale gelebiliyor.
OTOMATİK ÖDEMEDE BİR BAŞKA TEHLİKE
Otomatik ödeme talimatlarında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise faturaların düzenli kontrol edilmemesi. Dijital yayın platformları, internet abonelikleri ve sigorta hizmetlerinde yaşanan fiyat artışları, otomatik tahsilat nedeniyle kullanıcıların gözünden kaçabiliyor.
Benzer şekilde hatalı düzenlenen faturalar da tüketici tarafından fark edilmeden ödenebiliyor. Kesintinin geç fark edilmesi, itiraz ve iade işlemlerini zorlaştırabiliyor.
BANKA EKSTRESİNDE BU KALEMLERE DİKKAT
Tüketicilerin kredi kartı ekstrelerini düzenli incelemesi ve özellikle "fatura ödeme komisyonu", "işlem ücreti" ve "BSMV" gibi kesintileri kontrol etmesi öneriliyor. Banka tarifesine bağlı olarak kredi kartı yerine vadesiz TL hesabından otomatik ödeme talimatı vermek, ek işlem maliyetlerinden kaçınmak için alternatif oluşturabiliyor.
Ayrıca mobil bankacılık üzerinden ödeme bildirimlerinin açılması ve mümkün olan işlemlerde harcama limitlerinin belirlenmesi, beklenmedik tahsilatların daha erken fark edilmesini sağlayabiliyor. Kredi kartıyla otomatik ödeme yapanların, mevcut talimatlarını ve bankalarının uyguladığı ücretleri kontrol etmesi önem taşıyor.