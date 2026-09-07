Türkiye'de yeni dönem başlıyor! Kredi kartları için dikkat çeken plan

2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da, milyonlarca vatandaşı ve yatırımcıyı yakından ilgilendiren finansal düzenlemelere yer verildi.

Yeni dönemde yerli ödeme sistemi TROY'un daha geniş kitleler tarafından kullanılması, dijital Türk lirası altyapısının tamamlanması ve sermaye piyasalarının geliştirilmesi hedefleniyor.

TROY'UN KULLANIMI YAYGINLAŞTIRILACAK

Kartlı ödemelerde Türkiye'nin yerli kart şeması TROY'un kullanım oranını artırmaya yönelik yeni çalışmalar yürütülecek.

Ödeme sistemlerinde yerli altyapının daha fazla kullanılması hedeflenirken, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının siber saldırılara karşı dayanıklılığını artıracak düzenlemeler de hayata geçirilecek.

DİJİTAL TÜRK LİRASI İÇİN ALTYAPI TAMAMLANACAK

Programın dikkat çeken başlıklarından biri de dijital Türk lirası oldu. Dijital Türk lirasının ekonomik, hukuki ve güvenlik boyutları ele alınarak kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılması için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanması planlanıyor.

Türkiye'de para transferlerinin önemli araçlarından biri haline gelen FAST sisteminin ve FAST katman servislerinin kullanım alanının genişletilmesi için de çalışmalar sürdürülecek.

YATIRIMCI RİSK MERKEZİ KURULACAK

Sermaye piyasalarında ise yeni bir yapı hayata geçirilecek. Yatırımcı ve yatırım kuruluşlarından kaynaklanabilecek riskleri takip etmek amacıyla “Yatırımcı Risk Merkezi” kurulacak.

Merkezin yanında “Yatırımcı Risk Takip Sistemi” oluşturulacak. Böylece piyasadaki sistemik risklerin daha erken tespit edilmesi ve gerekli uyarı mekanizmalarının oluşturulması hedefleniyor.

BORSA İSTANBUL'DA TAKAS SÜRESİ KISALACAK

Pay piyasalarında da önemli değişiklikler planlanıyor. Hisse senedi işlemlerindeki takas süresinin kısaltılması amacıyla mevzuat, sistem ve operasyon altyapısına ilişkin çalışmalar tamamlanacak.

Pazardaki şirketlerin sınıflandırılmasında kullanılan kriterler de likidite ve fiyat oynaklığını daha etkin yansıtacak şekilde güncellenecek.

Kredili işlem, açığa satış, ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin düzenlemeler de kapsamlı biçimde yeniden değerlendirilecek.

TL İLE YENİ TASARRUF VE YATIRIM ARAÇLARI

Program kapsamında Türk lirası cinsinden tasarruf ve yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi de hedefleniyor.

Şirketlerin sermaye piyasalarından daha fazla yararlanabilmesi için yeni düzenlemeler yapılacak ve nitelikli halka arzların artırılması desteklenecek.

KRİPTO VARLIKLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

Finans piyasalarındaki dönüşüm kripto varlıkları da kapsayacak. Sermaye piyasası araçlarının kripto varlık olarak ihraç edilmesi ve elektronik ortamda kayden izlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenecek.

Böylece önümüzdeki üç yıllık dönemde kartlı ödemelerden borsaya, dijital Türk lirasından kripto varlıklara kadar finans sisteminin birçok alanında kapsamlı değişiklikler yapılması planlanıyor.

Kaynak: Haberler.com