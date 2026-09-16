Bekir Başevirgen: '4 milyon 432 bin kişi banka borcunu ödeyemiyor'

(ANKARA) - YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, "Bu yılın ilk sekiz aylık döneminde 740 bin vatandaş bankalar ve tüketici finans kuruluşlarına olan bireysel kredi borcunu, 979 bin vatandaşta kredi kartı borcunu zamanında ödeyemediği için icra takibine alındı. Önceki yıllarda bu nedenle bankalar ve finans kuruluşları tarafından takibe alınan ve borcu hala devam edenlerin sayısı ise temmuz sonu itibariyle 4 milyon 432 bine kadar yükseldi" dedi.

YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, vatandaşların bankalara olan borcundaki tabloya dikkati çekti. Borçlu ve borcunu ödeyemeyen vatandaş sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Başevirgen, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tüketicilerin, bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 28 Ağustos– 4 Eylül haftasında 32,6 milyar lira artarak 7 trilyon 316 milyar liraya yükseldiğini belirten Başevirgen, şunları kaydetti:

"Varlık yönetim şirketlerine olan borçlarla birlikte toplam finansal borç 7 trilyon 449 milyar liraya çıktı. Söz konusu haftada bireysel kredi borçları 10,1 milyar lira artarak 3 trilyon 655 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise 22,4 milyar lira artarak 3 trilyon 661 milyar liraya yükseldi. Tüketicilerin, bankacılık sistemine olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları yıl başından bu yana ise toplam 1 trilyon 458 milyar lira (yüzde 24,9) arttı. Bu artışın 617 milyar lirası bireysel kredilerden, 841 milyar lirası da kredi kartı borçlarından kaynaklandı. Bireysel kredilerde yüzde 20,3, kredi kartı borçlarında ise yüzde 29,8 oranında artış oldu. Merkez Bankası'nın verilerine göre vatandaşların varlık yönetim şirketlerine ise 132 milyar lira borcu bulunuyor. Varlık yönetim şirketlerine olan borçlarıyla birlikte vatandaşların toplam finansal borcu 7 trilyon 449 milyar lirayı buluyor."

"BATIK KREDİLER YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 53,4 ORANINDA ARTTI"

Batık kredilerin yıl başından bu yana yüzde 53,4 oranında arttığını kaydeden Başevirgen, "Bankalar ve finans kuruluşlarının tüketicilerden zamanında tahsil edemediği için icra takibine aldıkları bireysel kredi ve kredi kartı alacakları ise bir haftada 7,7 milyar lira daha artarak 4 Eylül itibariyle 365,7 milyar liraya çıktı. Batık krediler yıl başından bu yana yüzde 53,4 oranında arttı. Yılbaşında yüzde 4,1 olan batık bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının toplam bireysel kredi ve kredi kartı borçlarına oranı yüzde 5'e yükseldi. Varlık yönetim şirketlerinin kontrolündeki borçların tümümün de bankalar tarafından satılan batık krediler olduğu dikkate alındığında sistemdeki batık bireysel kredi ve kredi kartı borçları 497,7 milyar lirayı buldu" ifadelerini kullandı.

"4,4 MİLYON KİŞİ BANKA BORCUNU ÖDEYEMİYOR"

Vatandaşların borcunu ödeyemediğine dikkati çeken Başevirgen, "Bu yılın sekiz aylık döneminde 740 bin vatandaş bankalar ve tüketici finans kuruluşlarına olan bireysel kredi borcunu, 979 bin vatandaşta kredi kartı borcunu zamanında ödeyemediği için icra takibine alındı. Hem kredi kartı hem de bireysel kredi borcu nedeniyle takibe alınanlar tek kişi sayıldığında yedi ayda toplam 1 milyon 291 bin vatandaş, kredi ve kredi kartı borçları yüzünden bankaların kara listesine girdi. Önceki yıllarda bu nedenle bankalar ve finans kuruluşları tarafından takibe alınan ve borcu hala devam edenlerin sayısı ise temmuz sonu itibariyle 4 milyon 432 bine kadar yükseldi" dedi.

Kaynak: ANKA