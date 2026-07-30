Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada

ESENYURT'ta yolda düşürülen kredi kartı bir kişi tarafından bulundu. Kartı bulan şüphelinin akaryakıt istasyonları ve marketlerden yaklaşık 10 bin lira tutarında benzin ve market alışverişi yaptığı tespit edildi. Alışveriş yapan şüpheli alışveirş yaptığı marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. Kredi kartını kaybeden kişi bunu uzun süre sonra fark etti. Kartı kaybettiğini anlayınca iptal etti. Bu sürede kartı bulan kişi tarafından kredi kartından yaklaşık 10 bin lira tutarında benzin ve market alışverişi yapıldığı belirlendi. Alışveriş yapan şüpheli bir marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin rahat hareketleri dikkat çekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı