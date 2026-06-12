Borç yapılandırma hangi bankalarda var? Bütün bankalar yapılandırma yapıyor mu?
Borç yapılandırma, kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarını ödemekte zorlanan bireyler için bankaların sunduğu yeniden ödeme planı düzenlemesidir. Türkiye’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) çerçevesinde yürütülen bu süreç, borcun vadesinin uzatılması veya faiz yapısının yeniden düzenlenmesiyle ödeme kolaylığı sağlamayı amaçlar. Peki, borç yapılandırma hangi bankalarda var? Bütün bankalar yapılandırma yapıyor mu? Detaylar haberimizde.
Finansal dalgalanmalar, artan yaşam maliyetleri ve kredi kullanımındaki yükseliş, borç yönetimini bireyler için daha kritik hale getirdi. Özellikle kredi kartı ve tüketici kredilerinde ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlar için “borç yapılandırma” uygulamaları, bankacılık sektörünün en çok araştırılan konularından biri olmaya devam ediyor. Peki, borç yapılandırma hangi bankalarda var? Bütün bankalar yapılandırma yapıyor mu? Detaylar...
BORÇ YAPILANDIRMA HANGİ BANKALARDA VAR?
Borç yapılandırma, Türkiye’de faaliyet gösteren kamu bankaları ve özel bankaların büyük çoğunluğunda uygulanabilen bir finansal düzenleme yöntemidir. Ancak burada kritik nokta, yapılandırmanın “her müşteri için otomatik bir hak” olmadığıdır.
Bankalar, yapılandırma taleplerini genellikle şu kriterlere göre değerlendirir:
Gecikmeye düşmüş kredi veya kredi kartı borcu
Müşterinin ödeme geçmişi
Gelir durumu ve güncel ödeme kapasitesi
Bankanın iç risk politikaları
BDDK düzenlemeleri kapsamında borç yeniden yapılandırma şartları
KAMU BANKALARINDA YAPILANDIRMA UYGULAMALARI
Kamu bankaları, ekonomik dalgalanmalarda devlet politikalarıyla uyumlu şekilde yapılandırma çözümleri sunabilir. Özellikle:
Tüketici kredileri
Konut kredileri
Kredi kartı borçları
gibi ürünlerde yeniden ödeme planı oluşturulabilir. Ancak bu uygulamalar dönemsel kampanyalar veya regülasyon değişikliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
ÖZEL BANKALARDA YAPILANDIRMA SEÇENEKLERİ
Özel bankalar da borç yapılandırma hizmeti sunar ancak burada süreç daha çok:
Müşteri bazlı risk değerlendirmesi
Borcun türü ve gecikme süresi
İç tahsilat politikaları
üzerinden ilerler. Bu nedenle her özel bankada aynı standart yapılandırma şartları bulunmaz.
FİNANSAL KURULUŞLAR VE KREDİ KARTI BORÇLARI
Sadece bankalar değil, bazı finans kuruluşları da kredi kartı veya tüketici kredisi borçları için yeniden ödeme planı oluşturabilir. Ancak burada da temel belirleyici unsur, regülasyonlara uyum ve kurum içi politikadır.
BÜTÜN BANKALAR YAPILANDIRMA YAPIYOR MU?
Bu sorunun yanıtı kısa ve net şekilde: Evet, ancak aynı şartlarda değil.
Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların tamamı, belirli koşullar altında borç yapılandırma imkânı sunabilir. Fakat bu, her başvurunun kabul edileceği anlamına gelmez.
YAPILANDIRMA HER BORÇ İÇİN GEÇERLİ Mİ?
Hayır. Genellikle aşağıdaki borç türleri yapılandırmaya daha uygundur:
Gecikmeye düşmüş kredi kartı borçları
İhtiyaç kredisi gecikmeleri
Konut kredisi ödeme zorlukları
Ancak bazı durumlarda banka, borcun erken aşamada olması halinde yapılandırmayı kabul etmeyebilir veya farklı bir ödeme planı önerebilir.