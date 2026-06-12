Finansal dalgalanmalar, artan yaşam maliyetleri ve kredi kullanımındaki yükseliş, borç yönetimini bireyler için daha kritik hale getirdi. Özellikle kredi kartı ve tüketici kredilerinde ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlar için “borç yapılandırma” uygulamaları, bankacılık sektörünün en çok araştırılan konularından biri olmaya devam ediyor. Peki, borç yapılandırma hangi bankalarda var? Bütün bankalar yapılandırma yapıyor mu? Detaylar...

BORÇ YAPILANDIRMA HANGİ BANKALARDA VAR?

Borç yapılandırma, Türkiye’de faaliyet gösteren kamu bankaları ve özel bankaların büyük çoğunluğunda uygulanabilen bir finansal düzenleme yöntemidir. Ancak burada kritik nokta, yapılandırmanın “her müşteri için otomatik bir hak” olmadığıdır.

Bankalar, yapılandırma taleplerini genellikle şu kriterlere göre değerlendirir:

Gecikmeye düşmüş kredi veya kredi kartı borcu

Müşterinin ödeme geçmişi

Gelir durumu ve güncel ödeme kapasitesi

Bankanın iç risk politikaları

BDDK düzenlemeleri kapsamında borç yeniden yapılandırma şartları

KAMU BANKALARINDA YAPILANDIRMA UYGULAMALARI

Kamu bankaları, ekonomik dalgalanmalarda devlet politikalarıyla uyumlu şekilde yapılandırma çözümleri sunabilir. Özellikle:

Tüketici kredileri

Konut kredileri

Kredi kartı borçları

gibi ürünlerde yeniden ödeme planı oluşturulabilir. Ancak bu uygulamalar dönemsel kampanyalar veya regülasyon değişikliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

ÖZEL BANKALARDA YAPILANDIRMA SEÇENEKLERİ

Özel bankalar da borç yapılandırma hizmeti sunar ancak burada süreç daha çok:

Müşteri bazlı risk değerlendirmesi

Borcun türü ve gecikme süresi

İç tahsilat politikaları

üzerinden ilerler. Bu nedenle her özel bankada aynı standart yapılandırma şartları bulunmaz.

FİNANSAL KURULUŞLAR VE KREDİ KARTI BORÇLARI

Sadece bankalar değil, bazı finans kuruluşları da kredi kartı veya tüketici kredisi borçları için yeniden ödeme planı oluşturabilir. Ancak burada da temel belirleyici unsur, regülasyonlara uyum ve kurum içi politikadır.

BÜTÜN BANKALAR YAPILANDIRMA YAPIYOR MU?

Bu sorunun yanıtı kısa ve net şekilde: Evet, ancak aynı şartlarda değil.

Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların tamamı, belirli koşullar altında borç yapılandırma imkânı sunabilir. Fakat bu, her başvurunun kabul edileceği anlamına gelmez.

YAPILANDIRMA HER BORÇ İÇİN GEÇERLİ Mİ?

Hayır. Genellikle aşağıdaki borç türleri yapılandırmaya daha uygundur:

Gecikmeye düşmüş kredi kartı borçları

İhtiyaç kredisi gecikmeleri

Konut kredisi ödeme zorlukları

Ancak bazı durumlarda banka, borcun erken aşamada olması halinde yapılandırmayı kabul etmeyebilir veya farklı bir ödeme planı önerebilir.