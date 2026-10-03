Haberler

Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırlarını yeniden belirledi. Buna göre; fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonlarında vade sınırı 12 ay, 40 bin liranın üzerindeki cep telefonlarında ise 3 ay olarak uygulanacak.

  • BDDK, cep telefonu alımlarında kullandırılan tüketici kredilerinin vade sınırları ile kredi kartı taksitlendirme sürelerini değiştirdi.
  • Standart cep telefonlarında fiyatı 40 bin lira ve altında olan cihazlar için tüketici kredisi vade sınırı 12 ay, 40 bin liranın üzerindeki cihazlar için 3 ay olarak belirlendi.
  • Yenilenmiş cep telefonlarında fiyatı 50 bin lira ve altında olan cihazlar için tüketici kredisi vade sınırı 12 ay, 50 bin liranın üzerindeki cihazlar için 3 ay olarak uygulanacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu alımlarında kullandırılan tüketici kredilerinin vade sınırları ile kredi kartı taksitlendirme sürelerinde değişikliğe gitti. Kurul kararıyla, standart ve yenilenmiş cep telefonları için uygulanan fiyat eşikleri ve vade limitleri yeniden belirlendi.

40 BİN LİRAYA KADAR 12 TAKSİT

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, standart cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde fiyatı 40 bin lira ve altında olan cihazlar için vade sınırı 12 ay olarak uygulanacak. Fiyatı 40 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarında ise vade sınırı 3 ay olacak.

YENİLENMİŞ TELEFONLAR İÇİN SINIR 50 BİN LİRA

Düzenleme kapsamında "yenilenmiş ürün" niteliğindeki cihazlar için ayrı tutar ve süre sınırları belirlendi. İş yerinin "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" vasfı taşıması şartıyla satılan yenilenmiş cep telefonlarında, fiyatı 50 bin lira ve altında olan cihazlar için tüketici kredisi vade sınırı 12 ay, 50 bin liranın üzerindeki cihazlar için ise 3 ay olarak karara bağlandı.

Kredi kartı ile yapılan cep telefonu alışverişlerine yönelik taksitlendirme koşulları da Kurul tarafından netleştirildi. Yenilenmiş ürün niteliğinde olmayan standart cep telefonu alımlarında mevcut kredi kartına taksitlendirme yasağı uygulaması devam edecek. "Yenilenmiş ürün" statüsündeki cep telefonu alımlarında ise fiyatına bakılmaksızın ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın kredi kartına 12 ay taksit yapılabilecek.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
Cornell'de 7 erkek öğrencinin tecavüz iddiasına New York Valisi özel savcı atadı

Üniversitedeki toplu tecavüz skandalına vali de dahil oldu
Talisca yine boş geçmedi! Golünü attı, maçın adamı seçildi

Bu adamı kim durduracak? Yine şiir gibi bir gol attı

Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram saldırısında 20 çiftçi yaşamını yitirdi

Ülkeyi sarsan saldırı! Çok sayıda çiftçi can verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkulan oldu! Arda Güler İtalya maçında yok

Eyvahlar olsun! Bir şok da Arda'dan geldi

Asansörde skandal! Kurye idrarını yaparken kameraya yakalandı

Sipariş getiren kuryenin asansörde yaptıkları mide bulandırdı
Aziz Yıldırım 3-4 haftaya açılacak demişti! Lukaku ilk golünü Türkiye'ye attı

Aziz Yıldırım'ı haklı çıkardı

Montella'ya hayatının şoku! Bursa'dan sonra Belçika'da da aynısını yaşadı

Belçika'da bile rezil kepaze oldu
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya soruldu: Hakem atamaları değiştirildi mi?

Hakem atamalarıyla ilgili skandal iddiaya yanıt verdi
Siirt'te akraba ailelerin kavgası köyü kana buladı: 1 ölü, 6 ağır yaralı

Akraba ailelerin kavgası köyü kana buladı! Ölü ve yaralılar var

Aydın Ünal'dan fon soruşturmasına ilişkin çarpıcı yorum: Kimsenin yanına kar kalmıyor

Fon krizine yorumu olay: Kimsenin yanına kar kalmıyor