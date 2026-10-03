Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu alımlarında kullandırılan tüketici kredilerinin vade sınırları ile kredi kartı taksitlendirme sürelerinde değişikliğe gitti. Kurul kararıyla, standart ve yenilenmiş cep telefonları için uygulanan fiyat eşikleri ve vade limitleri yeniden belirlendi.

40 BİN LİRAYA KADAR 12 TAKSİT

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, standart cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde fiyatı 40 bin lira ve altında olan cihazlar için vade sınırı 12 ay olarak uygulanacak. Fiyatı 40 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarında ise vade sınırı 3 ay olacak.

YENİLENMİŞ TELEFONLAR İÇİN SINIR 50 BİN LİRA

Düzenleme kapsamında "yenilenmiş ürün" niteliğindeki cihazlar için ayrı tutar ve süre sınırları belirlendi. İş yerinin "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" vasfı taşıması şartıyla satılan yenilenmiş cep telefonlarında, fiyatı 50 bin lira ve altında olan cihazlar için tüketici kredisi vade sınırı 12 ay, 50 bin liranın üzerindeki cihazlar için ise 3 ay olarak karara bağlandı.

Kredi kartı ile yapılan cep telefonu alışverişlerine yönelik taksitlendirme koşulları da Kurul tarafından netleştirildi. Yenilenmiş ürün niteliğinde olmayan standart cep telefonu alımlarında mevcut kredi kartına taksitlendirme yasağı uygulaması devam edecek. "Yenilenmiş ürün" statüsündeki cep telefonu alımlarında ise fiyatına bakılmaksızın ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın kredi kartına 12 ay taksit yapılabilecek.

Kaynak: Haberler.com