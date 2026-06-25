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Antalya'da 110 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Antalya'da 110 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
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Antalya'da, sahte banka ve kredi kartı üretme suçundan 110 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya'da hakkında yaklaşık 110 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 'başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme, satma' suçundan hakkında 102 yıl 106 ay toplamda 110 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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