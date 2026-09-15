Emeklinin banka yarışı kızıştı! Ödemeler 35 bin TL'ye ulaştı

Emeklilerin yakından takip ettiği banka promosyonlarında rakamlar yeniden güncellendi. Bankalar, maaşını 3 yıl boyunca kendilerinden alma taahhüdü veren emeklilere nakit promosyonun yanı sıra fatura talimatı, kredi kartı, sigorta ve diğer bankacılık ürünlerinin kullanımı karşılığında ek ödemeler sunuyor.

Kampanyalarda toplam promosyon tutarı 35 bin TL'ye kadar çıkarken, ödenecek rakam bankaya, emekli maaşına ve yerine getirilmesi gereken ek koşullara göre farklılık gösteriyor.

İŞ BANKASI 25 BİN TL'YE KADAR PROMOSYON SUNUYOR

İş Bankası, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine 25 bin TL'ye varan promosyon imkanı sağlıyor.

Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını İş Bankası'ndan almak üzere talimat verip promosyon taahhüdünde bulunarak kampanyadan yararlanabiliyor. Halihazırda maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler de aynı tarihler arasında taahhüt vererek veya mevcut promosyon taahhütlerini yenileyerek kampanyaya katılabiliyor.

GARANTİ BBVA'DAN 25 BİN TL'YE VARAN FIRSAT

Garanti BBVA, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Ek fırsatlarla birlikte toplam kazanç 25 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında 15 bin TL'ye kadar nakit promosyona ek olarak Bonus Kart veya Paracard ile 2 bin TL harcamaya 6 bin TL, 2 bin TL Avans Hesap harcamasına 2 bin TL ve yeni sigorta poliçesine 2 bin TL olmak üzere toplam 10 bin TL'ye varan bonus kazanılabiliyor.

YAPI KREDİ'DE TOPLAM RAKAM 30 BİN TL'YE ÇIKIYOR

Yapı Kredi'nin kampanyası kapsamında SGK promosyon taahhüdü veren emeklilere toplam 30 bin TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Kampanya 30 Eylül 2026'ya kadar devam ediyor.

Promosyon taahhüdünün ardından herhangi bir ek koşul olmadan aylık net geliri 9 bin 999 TL'ye kadar olanlara 6 bin 250 TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasında olanlara 10 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasında olanlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzerinde olanlara ise 15 bin TL promosyon ödeniyor.

Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanmasının ardından 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı veren emekliler ise maaş tutarına göre 2 bin TL ile 5 bin TL arasında ek nakit ödül kazanabiliyor.

ING'DE PROMOSYON 32 BİN TL'YE ULAŞIYOR

ING, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine maaş tutarına göre herhangi bir ek koşul aranmadan 15 bin TL'ye varan nakit promosyon sağlıyor.

Ek nakit promosyon koşullarının da yerine getirilmesi durumunda toplam ödeme 32 bin TL'ye kadar yükseliyor.

DENİZBANK'TAN 30 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON

DenizBank'ın 11 Haziran-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyası, bankada yeni hesap açarak 3 yıl boyunca maaş alma sözü veren emeklileri ve mevcut taahhüdü kampanya döneminde sona eren müşterileri kapsıyor.

Emeklilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon verilirken, Kredili Mevduat Hesabı, iki otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanım şartlarını yerine getirenlere maaş tutarına göre 18 bin TL'ye kadar ek promosyon sağlanıyor. Böylece toplam ödeme 30 bin TL'ye ulaşabiliyor.

QNB 20 BİN TL'YE KADAR ÖDÜYOR

QNB, 22 Nisan 2026 tarihi itibarıyla emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını QNB'den alma taahhüdünde bulunan müşterilerine 20 bin TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor.

ŞEKERBANK'TA RAKAM 35 BİN TL'YE ÇIKIYOR

Listede en yüksek toplam promosyon rakamlarından biri Şekerbank'ta bulunuyor. Banka, emekli maaşını taşıyan müşterilerine 35 bin TL'ye varan promosyon avantajı sağlıyor.

Kampanyada temel maaş promosyonunun yanı sıra çeşitli bankacılık ürün ve hizmetlerinin kullanılması karşılığında ek promosyonlar veriliyor. Vadesiz hesap, kredi kartı bonusu, sigorta, Kredili Mevduat Hesabı ve fatura talimatı gibi koşulların yerine getirilmesiyle toplam promosyon tutarı 35 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

35 BİN TL İÇİN EK ŞARTLARA DİKKAT

Bankaların duyurduğu üst promosyon rakamlarının tamamı yalnızca maaş taşıma karşılığında ödenmiyor. Nakit ana promosyona ek olarak kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı, sigorta veya Kredili Mevduat Hesabı gibi ek şartların yerine getirilmesi gerekebiliyor.

Emeklilerin banka değişikliği yapmadan önce kampanyanın toplam tutarının yanı sıra ana promosyon miktarını, ek ödeme koşullarını ve 3 yıllık taahhüt şartlarını incelemesi gerekiyor.