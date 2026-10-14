Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! Tek bir hata iki kez ödeme yaptırabilir

Günlük alışverişlerde sıkça kullanılan kredi kartları, ödeme sırasında yaşanan bağlantı sorunları nedeniyle tüketicilere beklenmedik sorunlar yaşatabiliyor. Özellikle POS cihazının işlem sırasında donması, bağlantının kesilmesi veya ödeme sonucunun ekranda görüntülenmemesi durumunda kasiyer işlemi yeniden başlatabiliyor.

Ancak ilk ödeme bankanın sisteminde başarılı şekilde gerçekleşmişse ikinci işlem de onaylanabiliyor. Böylece tüketici, tek bir alışveriş için iki ayrı ödeme yapmış olabiliyor.

AYNI TUTAR KARTTAN İKİ KEZ ÇEKİLEBİLİR

Mükerrer işlem olarak adlandırılan bu durum, özellikle yoğun saatlerde yapılan alışverişlerde gözden kaçabiliyor. Örneğin 2 bin liralık alışveriş yapan bir tüketicinin kartından, ilk işlemin başarısız olduğu düşünülerek yeniden ödeme alınması halinde toplam 4 bin liralık işlem oluşabiliyor.

Ancak hesap hareketlerinde aynı tutarın iki kez görünmesi, her zaman kesin olarak iki kez tahsilat yapıldığı anlamına gelmiyor. İşlemlerden biri yalnızca bekleyen provizyon olabilir ve daha sonra otomatik olarak kaldırılabilir. Bu nedenle tüketicilerin işlemlerin durumunu kontrol etmesi önem taşıyor.

ÖDEMEYİ TEKRARLAMADAN ÖNCE KONTROL EDİN

POS cihazında hata mesajı alınması veya işlem sonucunun belirsiz kalması halinde ödemenin hemen tekrarlanmaması gerekiyor. Öncelikle bankanın mobil uygulaması üzerinden işlem hareketleri kontrol edilebilir. İşletmeden de ilk ödemenin onaylanıp onaylanmadığının kontrol edilmesi istenebilir. İlk işlemin başarılı olduğu anlaşılırsa ikinci kez ödeme yapılmasına gerek kalmayabilir.

PARANIZI GERİ ALMAK İÇİN HARCAMA İTİRAZI YAPABİLİRSİNİZ

Kartından aynı alışveriş için iki kez para tahsil edildiğini fark eden tüketiciler, öncelikle alışveriş yaptıkları işletmeyle iletişime geçerek hatalı işlemin düzeltilmesini isteyebilir. Sorunun çözülmemesi halinde kartın bağlı olduğu bankaya harcama itirazında bulunulabilir. Banka, işlem kayıtlarını inceleyerek gerekli görülmesi halinde işyerinin bankası üzerinden iade sürecini başlatabilir. Ancak her itirazın otomatik olarak para iadesiyle sonuçlanacağı garanti edilmiyor.

BANKA SORUNU ÇÖZMEZSE BAŞVURU YAPILABİLİR

Bankaya yapılan başvurudan sonuç alınamaması durumunda tüketiciler, belirli koşullarla Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyetine başvurabiliyor. Kredi kartlarıyla ilgili başvurularda bankanın yanıt süresi 20 gün olarak belirtiliyor. TBB'nin 2026 yılı için açıkladığı bilgilere göre Hakem Heyeti kararları, 51 bin 158 liraya kadar bankalar açısından bağlayıcı nitelik taşıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.

KÜÇÜK BİR KONTROL BÜYÜK MAĞDURİYETİ ÖNLEYEBİLİR

Kredi kartı kullanıcılarının özellikle POS cihazında hata yaşanan alışverişlerden sonra banka uygulamasındaki işlem hareketlerini kontrol etmesi öneriliyor.

Aynı tutarın iki kez görünmesi durumunda işlemlerin tarihini, saatini ve durumunu karşılaştırmak; alışveriş fişlerini ve varsa POS sliplerini saklamak, olası bir itirazda tüketicinin işini kolaylaştırabiliyor.

Uzmanların dikkat çektiği temel nokta ise ödeme sonucundan emin olmadan işlemi tekrar etmemek. Çünkü birkaç saniyelik kontrol, aynı alışveriş için iki kez ödeme yapılmasını önleyebilir.