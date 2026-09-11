Kredi kartı limitleri düşürülecek mi? Beklenen yanıt geldi

Kredi kartı limitlerinin yeniden belirleneceği ve mevcut kart sahiplerinin limitlerinin düşürülebileceği yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. Özellikle yüksek limite sahip kredi kartı kullanıcılarının düzenlemeden etkileneceği öne sürülürken, sektör kaynakları söz konusu iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ DÜŞÜRÜLECEK Mİ?

Ortaya atılan iddialarda bankaların kredi kartı limiti belirlerken müşterinin beyan ettiği gelir yerine gerçek gelirini, mevcut borçlarını ve kredi puanını dikkate alacağı öne sürüldü.

Bankaların müşterilerin ödeme gücünü daha kapsamlı şekilde inceleyeceği, SGK ile bağlantılı bir sistem üzerinden gerçek maaş bilgilerinin tespit edileceği ve buna göre kredi kartı limitlerinin belirleneceği de iddialar arasında yer aldı.

MEVCUT KARTLAR İÇİN DE İDDİA ORTAYA ATILDI

Söz konusu uygulamanın yalnızca yeni kredi kartı başvurularını kapsamayacağı, mevcut kredi kartlarının da yeniden değerlendirmeye alınacağı öne sürüldü.

NTV'deki habere göre bu kapsamda gelirine kıyasla yüksek kredi kartı limitine sahip kişilerin mevcut limitlerinin aşağı çekilebileceği iddiası milyonlarca kart sahibinin dikkatini çekti.

SEKTÖR KAYNAKLARI: YENİ BİR DÜZENLEME YOK

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre ise kredi kartı limitleriyle ilgili yeni bir düzenleme bulunmuyor.

Benzer haberlerin belirli dönemlerde yeniden gündeme geldiğini belirten kaynaklar, mevcut kredi kartı limitlerinin yeni bir kararla düşürüleceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

YENİ DÜZENLEME NASIL YAPILABİLİR?

Sektör kaynakları, kredi kartı limitlerini etkileyecek yeni bir düzenlemenin hayata geçirilmesi için BDDK'nın belirli bir süreç yürütmesi gerektiğine dikkat çekti.

Buna göre BDDK'nın öncelikle taslak metni görüşe açması, sektör temsilcilerine iletmesi ve görüşleri değerlendirmesinin ardından düzenlemeye ilişkin karar alması gerekiyor.

BDDK DAHA ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kredi kartı limitleri yılın ilk aylarında da gündeme gelmişti. BDDK, kredi kartı limitlerine ilişkin çalışmaların yürütüldüğünü açıklamış ancak yeni bir karar alınmadığını duyurmuştu.

BDDK'nın açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı: "Kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde; bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen teknik ve idari çalışmalar devam etmektedir. Mevcut durum itibarıyla, söz konusu düzenlemelere ilişkin alınmış yeni bir karar bulunmamaktadır."

Böylece mevcut kredi kartı limitlerinin yeni bir kararla düşürüleceği yönündeki iddialara karşı hem sektör kaynaklarının aktardığı bilgiler hem de BDDK'nın daha önceki açıklaması öne çıktı.

KREDİ KARTI BORÇLARINA DİKKAT

Kredi kartlarının yüksek limitlerle kullanılması, dönem borcunun tamamının ödenmemesi durumunda borç yükünün büyümesine neden olabiliyor. Özellikle yalnızca asgari ödeme tutarının yatırılması, kalan borca faiz işlemesi nedeniyle sonraki dönemlerde ödenecek miktarın artmasına yol açabiliyor.

Bu nedenle kredi kartının ödeme gücü doğrultusunda kullanılması ve mümkün olduğunda dönem borcunun tamamının ödenmesi, faiz yükünün önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: Haberler.com