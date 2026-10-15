Kırşehir'de kredi kartı dolandırıcılığı soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

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Kırşehir'de yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mucur ilçesinde yaşayan bir kişi, kredi kartlarından kısa sürede farklı iş yerlerinden toplam 341 bin liralık harcama yapıldığını fark ederek, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine, Mucur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında Mucur ve Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonlarda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden İ.Y.D, D.C. ve S.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Y.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA