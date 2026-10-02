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BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme

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BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme
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BDDK, cep telefonu alımlarında tüketici kredisi vade sınırını değiştirdi. Buna göre 40 bin lira ve altında olan cep telefonlarında kredi vadesi 12 ay, üzerindeki telefonlarda 3 aya çıkarıldı. Limiti 100 bin lira ve altında olan kredi kartlarında da asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si olarak düzenlendi. Daha önce limit 50 bin TL'ydi.

  • BDDK, cep telefonu kredilerinde vade sınırlarını ve kredi kartlarında asgari ödeme tutarının hesaplanmasında esas alınan limiti değiştirdi.
  • 40 bin lira ve altındaki cep telefonlarında kredi vadesi 12 ay, 40 bin liranın üzerindeki telefonlarda 3 ay olarak belirlendi.
  • Kredi kartlarında asgari ödeme tutarı için esas alınan limit 50 bin liradan 100 bin liraya çıkarıldı; limiti 100 bin lira ve altında olan kartlarda asgari ödeme dönem borcunun yüzde 20'si, üzerinde olanlarda yüzde 40'ı olacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), cep telefonu alımlarında kullanılan tüketici kredileri ile kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarında değişikliğe gitti.

40 BİN LİRA VE ALTINDAKİ TELEFONLAR İÇİN VADE 12 AY

BDDK'nın 1 Ekim 2026 tarihli iki ayrı kararına göre, cep telefonu kredilerinde vade sınırları değişti. Ayrıca kredi kartlarında asgari ödeme tutarının hesaplanmasında esas alınan limit de değişti.

BDDK'nın 11582 sayılı kararına göre, fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonları için kredi vadesi 12 ay, 40 bin liranın üzerindeki cep telefonları için ise 3 ay olarak belirlendi.

Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonlarında ise fiyat sınırı farklı oldu. 50 bin lira ve altındaki yenilenmiş cep telefonlarında vade 12 ay, 50 bin liranın üzerindeki telefonlarda ise vade 3 ay oldu. Ancak bu uygulamadan yararlanılabilmesi için satış yapılan iş yerinin, 27 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik kapsamında “yenileme merkezi” veya “yetkili satıcı” niteliğinde olması gerekecek.

KREDİ KARTLARINDA EŞİK 100 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

BDDK bir diğer düzenlemeyi de kredi kartlarında yaptı. BDDK'nın 11581 sayılı kararı ile kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarının belirlenmesinde kullanılan limit sınırı değişti. Yeni düzenlemeye göre, 50 bin lira olan eşik 100 bin liraya çıkarıldı. Limiti 100 bin lira ve altında olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 20'si olacak. Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında ise asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 40'ı olarak uygulanacak.

KREDİ KARTIYLA CEP TELEFONU ALIMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Cep telefonu alımlarında kredi kartlarına ilişkin mevcut uygulamada ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Buna göre yenilenmiş ürün niteliğinde olmayan cep telefonlarının kredi kartıyla alımında taksitlendirme yasağı devam edecek.

Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu alımlarında ise herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 aya kadar taksitlendirme uygulanmaya devam edecek.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıÇakır Aslan:

Allah bildiği yapsın sizi

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Haber YorumlarıAlpmurat İpek:

asgari düzenleme iyi oldu her ay 30 bin asgarî ödüyorduk şimdi 15 bin oldu yük azda olsa azaldi

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Haber YorumlarıZafer Cebeci,:

Öğrencilere vergisiz telefon muhabbetinde limit artacaktı ne oldu o iş mahşere mi kaldı!!!

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Haber Yorumları6m6mtptw4p:

dar ve orta gelirli ailelerden ne istiyorsunuz

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Haber YorumlarıEMRE ESKICUMALI:

Topu ibis bunlarin valla

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