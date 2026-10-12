Kredi kartıyla altın alırken komisyon var mı sorusu, yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Kuyumculardan bankalara kadar farklı noktalarda yapılan altın alımlarında kartla ödeme seçeneği, ek maliyetler ve taksit imkânı gibi detaylar alım kararını doğrudan etkileyebiliyor. Peki, kredi kartıyla altın alınabiliyor mu, taksit yapılıyor mu ve ne kadar komisyon ödeniyor? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

KREDİ KARTI İLE ALTIN ALINIR MI, KOMİSYON VAR MI? KUYUMCUDA TAKSİT YAPILIYOR MU?

Kredi kartı ile altın alınır mı, komisyon var mı? Altın fiyatlarındaki hareketlilikle birlikte birikimini altına yönlendirmek isteyen vatandaşlar, kuyumcularda kredi kartıyla ödeme yapıp yapamayacaklarını araştırıyor. Taksit imkânı ve olası ek ücretler ise en çok merak edilen detaylar arasında yer alıyor. İşte kredi kartıyla altın alımına ilişkin bilinmesi gerekenler...

KREDİ KARTI İLE ALTIN ALINIR MI?

Evet, kredi kartıyla altın almak mümkün. Kuyumcularda kredi kartıyla altın alışverişi yapılabiliyor. Ancak alınacak altının türüne göre taksit kuralları farklılık gösteriyor ve her kuyumcunun kartla satış yapıp yapmadığını alışverişten önce öğrenmek gerekiyor.

ALTINDA TAKSİT YAPILIYOR MU?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) düzenlemeleri, kredi kartıyla yapılan kuyum alımlarında taksit imkânını sınırlıyor. Gram ve külçe altın gibi yatırım amaçlı ürünlerde taksit yapılamıyor ve ödeme tek çekim olarak alınıyor. Bilezik, kolye gibi işlenmiş takılarda ise taksit yapılabiliyor, ancak taksit sayısı sınırlı tutuluyor. Kaynaklarda bu sınır genellikle en fazla 3 taksit olarak ifade ediliyor. Taksit kuralları zaman zaman değişebildiği için alışveriş öncesinde bankanızdan güncel bilgi almanız faydalı olacaktır.

KREDİ KARTIYLA ALTIN ALIRKEN KOMİSYON VAR MI?

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre üye işyerleri, kartla yapılan ödemelerde nakit fiyatından farklı bir fiyat uygulayamıyor ve karttan ek ücret talep edemiyor. Bu nedenle kuyumcuların kredi kartıyla ödeme için ayrıca komisyon alması kanunen yasak. Buna rağmen uygulamada bazı kuyumcuların, POS maliyetlerini gerekçe göstererek kartla ödemelerde fark talep ettiği ya da bu farkı "nakde indirim" adı altında yansıttığı biliniyor.

KOMİSYON İSTENİRSE NE YAPILMALI?

Kartla ödeme için ek ücret talep edilmesi halinde tüketiciler, durumu kartı veren bankaya bildirebiliyor. Ayrıca fiş ya da fatura gibi belgelerle birlikte Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmak da mümkün. Alışveriş sırasında fiyatın nakit ve kartla ödemede aynı olup olmadığını önceden sormak, sonradan yaşanabilecek sorunların önüne geçiyor.

KREDİ KARTIYLA ALTIN ALIP BOZDURMAK YASAK MI?

Kredi kartıyla altın alıp hemen nakde çevirerek kart limitinden nakit yaratma işlemi, halk arasında "limit kırdırma" olarak biliniyor. Bu yöntem mevzuata aykırı kabul ediliyor ve hem kart sahibini hem de işlemi yapan işyerini hukuki risklerle karşı karşıya bırakabiliyor.

KREDİ KARTIYLA ALTIN ALMAK MANTIKLI MI?

Kredi kartıyla altın almak nakit taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor ve bazı kartlarda puan ya da kampanya avantajı sunabiliyor. Öte yandan kart borcunun zamanında ödenmemesi durumunda işleyecek faiz, altından beklenen getiriyi kolayca aşabiliyor. Altın fiyatlarının kısa vadede dalgalı seyredebildiği de göz önünde bulundurulduğunda, kartla alım yapmadan önce ödeme planını dikkatle değerlendirmek önem taşıyor. Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımıyor.