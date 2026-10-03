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BDDK cep telefonu kredisinde vadeyi 40 bin lira eşiğine göre yeniden belirledi

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BDDK cep telefonu kredisinde vadeyi 40 bin lira eşiğine göre yeniden belirledi
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BDDK, cep telefonu alımında tüketici kredisi vadelerini yeniden belirledi; 40 bin lira ve altındaki telefonlarda 12 ay, üzerindekilerde 3 ay uygulanacak. Kurum ayrıca kredi kartı asgari ödemesinde limit eşiğini 50 bin liradan 100 bin liraya çıkardı.

(ANKARA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırlarını yeniden belirledi. Buna göre 40 bin lira ve altındaki cep telefonlarında 12 ay, bu tutarın üzerindeki telefonlarda 3 ay vade uygulanacak. BDDK ayrıca kredi kartlarında asgari ödeme tutarının hesaplanmasında esas alınan 50 bin liralık limit eşiğini 100 bin liraya yükseltti.

BDDK'nin aldığı kararla cep telefonu alımı için kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırları yeniden belirlendi. Buna göre, fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonlarının alımında kredi vadesi 12 ayla sınırlandırıldı. Fiyatı 40 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarında ise azami vade 3 ay olacak.

Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonlarında ise farklı bir fiyat sınırı uygulanacak. İş yerinin "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" olması şartıyla, fiyatı 50 bin lira ve altında olan yenilenmiş cep telefonlarında 12 aya kadar kredi kullanılabilecek. 50 bin liranın üzerindeki yenilenmiş ürünlerde ise vade 3 ayla sınırlı olacak.

YENİLENMİŞ TELEFONDA KREDİ KARTI TAKSİTİ 12 AY

Kredi kartıyla cep telefonu alımlarında mevcut uygulama da devam edecek. Yenilenmiş ürün niteliğinde olmayan cep telefonlarının kredi kartıyla alımında taksitlendirme yapılamayacak. Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonlarında ise herhangi bir tutar sınırı uygulanmadan kredi kartı taksitlendirmesi 12 ay olarak yapılabilecek.

KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEMESİNDE LİMİT EŞİĞİ 100 BİN LİRAYA ÇIKTI

BDDK, kredi kartlarında asgari ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılan limit tutarında da değişikliğe gitti. Daha önce 50 bin lira olan limit eşiği 100 bin liraya yükseltildi. Yeni düzenlemeyle kredi kartı limiti 100 bin lira ve altında olanlar için asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si olacak.

Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında ise asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 40'ı olarak uygulanacak.

Kaynak: ANKA
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