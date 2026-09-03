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Bankalar düğmeye bastı! Bu işlemleri yapanların kartı kapanacak

Bankalar düğmeye bastı! Bu işlemleri yapanların kartı kapanacak
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Finansal riskleri azaltmak isteyen bankalar, kredi kartı kullanım alışkanlıklarına yönelik kontrollerini sıkılaştırdı. Kart limitlerinin gerçek alışverişe dayanmayan işlemlerle nakde çevrilmesi, bireysel kartların ticari amaçla kullanılması, ödeme düzensizliği ve gelir-harcama uyumsuzluğu tespit edilirse nakit avans kısıtlanabilecek, limit düşürülebilecek veya kart tamamen kapatılabilecek.

  • Bankalar, kredi kartı limitinin sanal veya gerçek dışı işlemlerle nakde çevrilmesi, asgari ödemenin uzun süre aksatılması ve kartın ticari işlemlerde kullanılması gibi durumları risk analizi kapsamında incelemeye alıyor.
  • Riskli kullanım tespit edildiğinde banka önce nakit avansı sınırlandırıp kart limitini düşürebiliyor, sorun sürerse kartı tamamen kapatabiliyor.
  • Kart kullanımındaki düzensizlikler, müşterinin bankalardaki risk değerlendirmesini olumsuz etkileyerek yeni kredi ve kredi kartı erişimini zorlaştırabiliyor.

Bankacılık sektöründe risk yönetimine yönelik kontroller sıkılaşırken, kredi kartı sahiplerinin kullanım ve ödeme alışkanlıkları da bankaların yakın takibine girdi. Özellikle kart limitlerinin amacı dışında kullanılması ve gerçek bir alışverişe dayanmayan işlemlerle nakde dönüştürülmesi incelemeye konu olabiliyor.

Bankalar, olağan dışı hesap ve kart hareketlerini risk analizleri kapsamında değerlendirirken bazı kullanım biçimleri kart sahibinin karşısına limit kısıtlaması veya kartın kapatılması olarak çıkabiliyor.

BU İŞLEMLER İNCELEMEYE TAKILABİLİYOR

Bankaların risk değerlendirmesinde öne çıkan durumlardan biri, kredi kartı limitinin sanal veya gerçek dışı işlemler üzerinden nakde çevrilmesi.

Asgari ödeme tutarlarının uzun süre aksatılması ve borcun yasal takip aşamasına gelmesi de kartın kullanımını etkileyebilecek durumlar arasında bulunuyor.

Bireysel kredi kartlarının yüksek hacimli ticari işlemlerde veya işletme giderlerinin karşılanmasında kullanılması da bankaların inceleme alanına girebiliyor.

Bir diğer dikkat edilen nokta ise belgelenebilir gelir ile kart üzerinden gerçekleştirilen harcamalar arasındaki belirgin uyumsuzluk.

BANKA BELGE VE AÇIKLAMA İSTEYEBİLİYOR

Hesap hareketlerinde olağan dışı yoğunluk veya kartın amacı dışında kullanıldığına ilişkin bulgular tespit edilmesi halinde banka, müşteriden işlemlere ilişkin belge veya açıklama talep edebiliyor.

Yapılan incelemenin ardından bankanın risk değerlendirmesine ve tespit edilen duruma göre kartla ilgili kısıtlamalar uygulanabiliyor.

ÖNCE LİMİT DÜŞEBİLİR, SONRA KART KAPATILABİLİR

Riskli veya kurallara aykırı kullanım tespit edilmesi halinde ilk aşamada nakit avans işlemleri sınırlandırılabiliyor veya kredi kartının toplam limiti düşürülebiliyor.

Sorunun devam etmesi veya kredi kartı borcunun yasal takip sürecine girmesi durumunda ise kartın tamamen kullanıma kapatılması söz konusu olabiliyor.

FİNANSAL TALEPLERİ DE ETKİLEYEBİLİR

Kart kullanımındaki düzensizlikler ve ödeme sorunları yalnızca mevcut kredi kartını etkilemekle kalmayabiliyor. Müşterinin bankalar nezdindeki risk değerlendirmesinin olumsuz etkilenmesi, ilerleyen dönemde yeni kredi veya kredi kartı gibi finansal ürünlere erişimini de zorlaştırabiliyor.

Bu nedenle kredi kartının amacı doğrultusunda kullanılması, ödemelerin zamanında yapılması ve gelir-harcama dengesinin korunması önem taşıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıosman kara:

Madem öyle bankalarda kart sahiplerinin belgeleye bildikleri gelir üzerinden limit versinler.

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