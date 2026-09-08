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Vatandaşın bankalara ve finans kuruluşlarına toplam borcu 7 trilyon 284 milyar TL’ye yükseldi

Vatandaşın bankalara ve finans kuruluşlarına toplam borcu 7 trilyon 284 milyar TL’ye yükseldi
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Yüksek enflasyon ortamında geliri azalan, gideri artan vatandaş, yaşamını her geçen hafta rekor üstüne rekor kıran borçla sürdürüyor. Vatandaşların, bankalara ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borcu, 21-28 Ağustos haftasında 130 milyar TL daha artarak 7 trilyon 284 milyar TL'ye yükseldi.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA)- Yüksek enflasyon ortamında geliri azalan, gideri artan vatandaş, yaşamını her geçen hafta rekor üstüne rekor kıran borçla sürdürüyor. Vatandaşların, bankalara ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borcu, 21-28 Ağustos haftasında 130 milyar TL daha artarak 7 trilyon 284 milyar TL'ye yükseldi.

Türkiye, 2023 yılının ikinci yarısından itibaren yeni bir ekonomik program uygulamaya başladı. Enflasyonu düşürmeyi hedefleyen program çerçevesinde talebi kontrol altına almak amacıyla vatandaşın geliri baskılandı. Ancak, enflasyon bir türlü istenen düzeye inmedi, yüksek seyrini korudu. Her türlü mal ve hizmetin fiyatı artarken geliri azalan vatandaşın, giderleri alabildiğine yükseldi.

2027-2029 yıllarını kapsayan yeni Orta Vadeli Program'da (OVP), 2026 yılı enflasyon tahmini revize edildi. Daha önce yüzde 16 olan tahmin, yüzde 28,4'e yükseltildi. Enflasyonda tek hane hedefi de 2029 yılına kaldı. OVP'ye göre 2029 enflasyon tahmini yüzde 9.

BORÇ ÜSTÜNE BOR

Vatandaş, bu ortamda yaşamını daha çok borçlanarak sürdürüyor. Vatandaşların, bankalara ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borcu, 21-28 Ağustos haftasında yaklaşık 130 milyar TL daha artarak 7 trilyon 284 milyar TL'ye yükseldi.

Söz konusu haftada bireysel kredi borçları 30,9 milyar TL artarak 3 trilyon 645 milyar TL'ye, kredi kartı borcu da 99 milyar TL artarak 3 trilyon 639 milyar TL'ye çıktı.

Tüketicilerin, bireysel kredi ve kredi kartı borçları yıl başından bu yana toplam 1 trilyon 425 milyar TL arttı. Bu artışın 606 milyar TL'si bireysel kredilerden, 819 milyar TL'si de kredi kartı borçlarından kaynaklandı. Bireysel kredilerde yüzde 20, kredi kartı borçlarında yüzde 29 oranında büyüme yaşandı.

Kaynak: ANKA
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