BDDK KREDİ KARTI KARARLARI: Kredi kartı asgari ödeme tutarı ne kadar oldu? Cep telefonuna kaç taksit yapılabilecek?

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 1 Ekim 2026 tarihli kararlarıyla kredi kartlarında uygulanan asgari ödeme oranları ile cep telefonu alımlarında kullanılan tüketici kredilerinin vade sınırlarında değişikliğe gitti. Peki, kredi kartı asgari ödeme tutarı ne kadar oldu? Cep telefonuna kaç taksit yapılabilecek? Detaylar...

BDDK’DAN KREDİ KARTI VE CEP TELEFONU KREDİLERİNE YENİ DÜZENLEME

Yeni düzenlemeyle kredi kartlarında asgari ödeme oranının belirlenmesinde kullanılan limit sınırı 50 bin TL’den 100 bin TL’ye yükseltildi.

Aynı düzenleme kapsamında cep telefonu alımlarında kullanılan tüketici kredilerinde de cihazın fiyatına göre uygulanacak vade sınırları yeniden belirlendi. Buna göre belirli fiyat sınırları dahilindeki cep telefonlarında 12 aya kadar tüketici kredisi kullanılabilecek, daha yüksek fiyatlı cihazlarda ise vade 3 ayla sınırlandırılacak.

KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME TUTARI NE KADAR OLDU?

Yeni düzenlemeyle kredi kartlarında asgari ödeme tutarının belirlenmesinde esas alınan limit sınırı 100 bin TL olarak belirlendi.

Buna göre kredi kartı limiti 100 bin TL ve altında olan tüketicilerde asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 20’si olacak.

Kredi kartı limiti 100 bin TL’nin üzerinde olanlarda ise asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 40’ı olarak uygulanacak.

Böylece asgari ödeme oranlarının belirlenmesinde kullanılan limit eşiği 50 bin TL’den 100 bin TL’ye çıkarılmış oldu.

50 BİN TL İLE 100 BİN TL ARASINDAKİ KARTLARDA YENİ DÖNEM

Önceki uygulamada kredi kartı limiti 50 bin TL ve altında olan kartlarda dönem borcunun yüzde 20’si, 50 bin TL’nin üzerinde olan kartlarda ise dönem borcunun yüzde 40’ı asgari ödeme tutarı olarak uygulanıyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte 50 bin TL sınırı 100 bin TL’ye yükseltildi.

Bu değişiklik sonucunda kredi kartı limiti 50 bin TL ile 100 bin TL arasında bulunan tüketiciler için asgari ödeme oranı yüzde 40’tan yüzde 20’ye düşürüldü.

100 bin TL’nin üzerindeki kredi kartlarında ise dönem borcunun yüzde 40’ının asgari ödeme tutarı olarak uygulanmasına devam edilecek.

YENİ ASGARİ ÖDEME ORANLARI NASIL UYGULANACAK?

Yeni uygulamada kredi kartının limitine göre iki farklı oran bulunuyor.

Limiti 100 bin TL ve altında olan kredi kartlarında dönem borcunun yüzde 20’si asgari ödeme tutarı olacak.

Limiti 100 bin TL’nin üzerinde olan kredi kartlarında ise dönem borcunun yüzde 40’ı asgari ödeme tutarı olarak uygulanacak.

Bu nedenle özellikle 50 bin TL’nin üzerinde ancak 100 bin TL’yi aşmayan limite sahip kredi kartlarında önceki uygulamaya göre asgari ödeme oranında değişiklik meydana geldi.

CEP TELEFONUNA KAÇ TAKSİT YAPILABİLECEK?

BDDK’nın 1 Ekim 2026 tarihli kararıyla cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırları yeniden belirlendi.

Yeni uygulamada cep telefonunun satış fiyatı, kullanılabilecek tüketici kredisi vadesinin belirlenmesinde esas alınacak.

Fiyatı 40 bin TL ve altında olan cep telefonlarında tüketici kredisi vadesi 12 ay olacak.

Fiyatı 40 bin TL’nin üzerinde olan cep telefonlarında ise tüketici kredisi vadesi 3 ay ile sınırlandırılacak.

Böylece tüketici kredisiyle cep telefonu alımında uygulanabilecek vade, cihazın 40 bin TL sınırının altında veya üzerinde olmasına göre farklılık gösterecek.

40 BİN TL VE ALTINDAKİ TELEFONLARDA 12 AY VADE

Fiyatı 40 bin TL ve altında olan cep telefonları için kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırı 12 ay olarak uygulanacak.

Bu kapsamda 40 bin TL’lik fiyat sınırını aşmayan cep telefonlarında tüketici kredisi kullanılması halinde azami vade 12 ay olacak.

40 BİN TL’NİN ÜZERİNDEKİ TELEFONLARDA 3 AY VADE

Fiyatı 40 bin TL’nin üzerinde olan cep telefonlarında ise tüketici kredisi vadesi 3 ay olarak uygulanacak.

Dolayısıyla yeni düzenlemede 40 bin TL sınırı, cep telefonu alımında tüketici kredisi vadesinin belirlenmesinde temel eşiklerden biri haline geldi.

YENİLENMİŞ TELEFONLARDA VADE SINIRI

Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonları için ise farklı bir fiyat sınırı uygulanacak.

Fiyatı 50 bin TL ve altında olan yenilenmiş cep telefonlarında tüketici kredisi vadesi 12 ay olacak.

Fiyatı 50 bin TL’nin üzerinde olan yenilenmiş cep telefonlarında ise tüketici kredisi vadesi 3 ay ile sınırlandırılacak.

Böylece yenilenmiş cep telefonlarında 12 aylık tüketici kredisi vadesinin uygulanabilmesi için fiyatın 50 bin TL sınırını aşmaması gerekecek.

KREDİ KARTIYLA CEP TELEFONU ALIMINDA TAKSİT DEĞİŞTİ Mİ?

BDDK’nın yeni düzenlemesiyle kredi kartıyla cep telefonu alımlarında uygulanan mevcut durum değiştirilmedi.

Buna göre yenilenmiş ürün niteliğinde olmayan cep telefonlarının kredi kartıyla alımında taksitlendirme yasağı devam edecek.

Yeni düzenleme, kredi kartıyla cep telefonu alımındaki taksit uygulamasından ziyade tüketici kredileriyle cep telefonu alımında uygulanacak vade sınırlarını kapsıyor.

Son düzenlemeyle birlikte kredi kartlarında asgari ödeme oranının belirlenmesinde kullanılan limit sınırı 100 bin TL’ye çıkarılırken, cep telefonu alımlarında tüketici kredisi vade sınırları da telefonun fiyatına göre yeniden belirlenmiş oldu.