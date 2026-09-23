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İstanbul merkezli 4 ilde sahte senet dolandırıcılığında 10 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul merkezli 4 ilde sahte senet dolandırıcılığında 10 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul merkezli 4 ilde güzellik merkezi vaadiyle kişilerin kredi kartı bilgileri alınıp sahte senetler düzenlendi. 23 Eylül'deki operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı; milyonlarca liralık icra dolandırıcılığı ortaya çıkarıldı.

İSTANBUL merkezli 4 ilde güzellik merkezi adı altında hizmet sunma vaadiyle iletişime geçtikleri kişilerin kredi kartı bilgilerini alıp, rızaları dışında sahte senetler düzenleyerek icra takibi başlatan ve milyonlarca lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne yapılan şikayetler üzerine başlatılan soruşturmada, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin güzellik merkezi adı altında kişilerle iletişime geçtiği belirlendi. Şüphelilerin, hizmet sunma vaadiyle iş yerlerine çağırdıkları kişilerden kredi kartı bilgilerini aldıkları ve sahte senetler imzalattıkları tespit edildi. Şüphelilerin, bu senetlerle daha sonra icra takibi başlatarak milyonlarca liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 23 Eylül'de İstanbul merkezli Konya, Antalya ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürerken, sorgularının ardından gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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