Iğdır'da Banka Kartı Dolandırıcılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

Iğdır'da, başkalarına ait banka kartlarını suç işlemek amacıyla kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, başkalarına ait banka ve kredi kartlarını suç işlemek amacıyla kullandığı öne sürülen zanlıların yakalanmasına yönelik 5 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda, 19 banka ve kredi kartı, 8 cep telefonu, 6 SIM kart, 1 flash bellek, 1 av tüfeği, 8 mermi, 1 satır, 1 pürmüz başlık ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: AA