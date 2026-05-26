Kars'ta kredi kartı dolandırıcısı yakalandı

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, banka ve kredi kartlarının kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö.'nün Kars il merkezinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

"Teknik ve saha çalışmasıyla izine ulaşıldı"

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü teknik takip ve saha çalışmaları sonucu yakalanan şahsın, banka hesapları ve kredi kartları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olayları nedeniyle arandığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan hükümlü, Kars T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

"Vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı"

Yetkililer, son dönemde özellikle internet bankacılığı, mobil uygulamalar ve kredi kartları üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşandığına dikkat çekerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Şüpheli telefon aramaları, sahte internet linkleri ve kişisel banka bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiği belirtildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce suç ve suçlularla mücadelenin vatandaşların huzur ve güvenliği için kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı