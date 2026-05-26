Haberler

Kars'ta kredi kartı dolandırıcısı yakalandı

Kars'ta kredi kartı dolandırıcısı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars Emniyet Müdürlüğü, banka ve kredi kartlarıyla dolandırıcılık suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö.'yü teknik takip ve saha çalışmasıyla yakalayarak cezaevine teslim etti. Yetkililer vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, banka ve kredi kartlarının kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö.'nün Kars il merkezinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

"Teknik ve saha çalışmasıyla izine ulaşıldı"

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü teknik takip ve saha çalışmaları sonucu yakalanan şahsın, banka hesapları ve kredi kartları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olayları nedeniyle arandığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan hükümlü, Kars T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

"Vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı"

Yetkililer, son dönemde özellikle internet bankacılığı, mobil uygulamalar ve kredi kartları üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşandığına dikkat çekerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Şüpheli telefon aramaları, sahte internet linkleri ve kişisel banka bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiği belirtildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce suç ve suçlularla mücadelenin vatandaşların huzur ve güvenliği için kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu

Korkulan oldu! Çok sayıda kentte art arda patlamalar meydana geldi
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı

Koltuğa geri döndü, ilk icraatı tartışma yarattı! Listede 24 isim var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2,3 milyon takipçisi olan fitness fenomeni evinde ölü bulundu

Takipçileri yasta: 22 yaşındaki fitness fenomeninden acı haber
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı! Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı

Mahalleyi ayağa kaldıran saldırı! Camdan molotof attı, sonrası felaket
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı

Savaştan kaçtı, Türkiye'de tarih yazdı
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4

En yakınındaki isimlerden birisi oy oranını bile açıkladı
Kulisleri yakan iddia: Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nu arayıp tebrik etti

Kılıçdaroğlu'nu 6'lı Masa'dan arayan lider kim? İşte konuşulan isim
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri

Kendine yeni ünvanı buldu! Ne genel başkan ne de grup başkanı