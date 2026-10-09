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Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar dikkat! Kurallar sil baştan değişiyor

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Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar dikkat! Kurallar sil baştan değişiyor
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BDDK'nin kredi kartlarında asgari ödeme sınırını 100 bin liraya yükselttiği ve kart limitlerinin gelire göre yeniden düzenleneceği öne sürüldü. Yeni düzenlemeye göre 100 bin lira ve altındaki kartlarda asgari ödeme oranı yüzde 20, bu tutarın üzerindeki kartlarda ise yüzde 40 olacak. Bankaların, müşterilerin tüm bankalardaki kredi kartı limitlerini gelirleriyle uyumlu hale getirmesi için 1 Ocak 2027 tarihi işaret ediliyor.

  • BDDK, 1 Ekim 2026 tarihli kararıyla kredi kartlarında asgari ödeme hesaplamasında kullanılan limit sınırını 50 bin liradan 100 bin liraya yükseltti.
  • Yeni düzenlemeyle 100 bin lira ve altında limite sahip kartlarda asgari ödeme oranı yüzde 20, 100 bin liranın üzerindeki kartlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.
  • Bankaların kredi kartı limitlerini müşterilerin belgelenebilir gelirleriyle uyumlu hale getirmesi ve farklı bankalardaki toplam limitleri dikkate alması için son tarih 1 Ocak 2027 olarak belirlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 1 Ekim 2026 tarihli kararıyla kredi kartlarının asgari ödeme tutarlarının hesaplanmasında kullanılan limit sınırını 50 bin liradan 100 bin liraya yükseltti. Yeni uygulamayla birlikte 100 bin lira ve altında limite sahip kartlarda asgari ödeme oranı yüzde 20, bu tutarın üzerindeki kartlarda ise yüzde 40 olarak belirlendi.

100 BİN LİRA SINIRI YENİDEN BELİRLENDİ

BDDK'nin düzenlemesiyle kredi kartı kullanıcılarının aylık borçlarına ilişkin asgari ödeme hesaplamasında yeni dönem başladı.

Daha önce 50 bin lira olan sınırın 100 bin liraya çıkarılmasıyla, özellikle 50 bin ile 100 bin lira arasında kredi kartı limiti bulunan kişiler için ödeme koşulları değişti.

Yeni karara göre, kredi kartı limiti 100 bin lirayı aşmayan kişiler dönem borçlarının en az yüzde 20'sini ödemekle yükümlü olacak. Limiti 100 bin liranın üzerinde bulunan kart sahiplerinde ise yüzde 40'lık asgari ödeme oranı uygulanacak.

50 BİN İLE 100 BİN LİRA ARASINDA LİMİTİ OLANLARA KOLAYLIK

Önceki uygulamada 50 bin liranın üzerinde kredi kartı limiti bulunan kişiler, dönem borçlarının en az yüzde 40'ını ödemek zorundaydı.

Yeni düzenlemeyle bu sınırın 100 bin liraya yükseltilmesi, söz konusu limit aralığındaki kart sahiplerinin asgari ödeme yükünü azalttı.

Örneğin, 80 bin lira limitli kredi kartında 20 bin lira dönem borcu bulunan bir kişinin önceki uygulamada 8 bin lira olan asgari ödeme tutarı, yeni düzenlemeyle 4 bin liraya düşüyor.

KREDİ KARTI LİMİTLERİNDE GELİR KRİTERİ

BDDK'nin ocak ayında aldığı ayrı bir karar kapsamında, bireysel kredi kartı limitlerinin kullanıcıların belgelenebilir gelirleriyle uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor.

Düzenleme kapsamında bankaların, müşterilerin farklı bankalardaki toplam kredi kartı limitlerini dikkate alması öngörülüyor.

Mevcut kart limitlerinin gelir esasına göre belirlenen üst sınırlarla uyumlu hale getirilmesine ilişkin çalışmaların 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlanması hedefleniyor.

400 BİN LİRANIN ÜZERİNDEKİ LİMİTLER İÇİN DÜZENLEME

Ocak ayında alınan kararda, farklı bankalardaki toplam kredi kartı limiti 400 bin lirayı aşan kullanıcılar için belirli koşullarda limit azaltımına gidilmesi öngörüldü.

Toplam limiti 400 bin lira ve altında olan kullanıcıların ise bu limit azaltımından etkilenmeyeceği belirtildi.

750 bin liranın üzerinde toplam limite sahip kişiler için daha yüksek oranlı azaltım kuralları belirlendi.

BANKALAR İÇİN SON TARİH 1 OCAK 2027

BDDK'nin düzenlemesine göre bankaların, kredi kartı limitlerini müşterilerin gelir durumlarıyla uyumlu hale getirmeye yönelik çalışmalarını 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlaması gerekiyor.

Böylece kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde kullanıcıların gelir düzeyi ve tüm bankalardaki toplam kart limitleri esas alınacak.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMehmet Yılmaz:

ne değişti zaten böyle idi kart ödemeleri

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

benim altıyüzbin lira limitim vardı bankayı aradım bu limit çok yüksek düşük emekli aylıklı biriyim limiti düşürün dedim 270 bine düşürdüler kartı kasaya koydum kullanmıyorum param kadar harcıyorum cebimde alışveriş poşeti var dışarıda yemek yemem ot gibi yaşıyorum ama en azından kimseye borcum yok.

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Haber Yorumlarıuğur aksakallı:

düşürün limitleri kesinlikle.adamın geliri 30 bin tl elinde var 500 bin tllik kart limitleri.sonra öldüm bittim.kartı ödemek için kredi çek ama 3 ay sonra kart yine ödenmeyecek durumda sonra yine kredi.sonu felekat.

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Haber Yorumlarılevent ayar:

GERİR ASĞARİ ÜÇRET K KARTLARI HOLDİNG PATRONU GİBİ SONRA VAHİM

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Haber YorumlarıLolo Mu.?:

siyasetcilere falan akpye bu sınır gecerlı degıl onlara hersey serbest tabi diğer onlardan olmayan lar için gecerli

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